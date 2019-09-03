Врачи ждут новосибирцев на приём в воскресенье 8 сентября

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Врачи ждут новосибирцев на приём в воскресенье 8 сентябряРубрика: общество
07.09.2019 16:35
фото с сайта pixabay.com
Более 20 узких специалистов проведут профилактический осмотр желающих и при необходимости дадут направление на дополнительные обследования.
В единый день голосования 8 сентября с 9:00-15:00 будет работать поликлиника №20 по улице 1905 года, 19. Более 20 узких специалистов проведут приём пациентов: терапевты, неврологи, урологи, нефрологи, онкологи, гинекологи.Также можно будет сдать анализы, сделать маммографию, УЗИ и ФЛГ. Кроме того, специалисты расскажут о здоровом образе жизни и проведут мастер-класс по правильному измерению артериального давления.
Волонтёры на избирательных участках пригласят на профилактический осмотр: раздадут информационные листовки и расскажут о пользе диспансеризации. Традиционно в день голосования на многих избирательных участках можно измерить давление или уровень сахара в крови.
В понедельник в госпитале ветеранов войн №3 помимо осмотров будут проведены лекции о пользе ЛФК для людей с избыточной массой тела, сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.
Напомним, ранее врачи составили идеальный рацион для людей, которые хотят следить за своим здоровьем.
Юлия Ткаченко
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