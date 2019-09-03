Жительница Новосибирска пропала при покупке автомобиля

фото с личной страницы Натальи Устиновой ВКонтакте

Жительница Калининского района Наталья Устинова уехала на личной Mazda Demio с деньгами на руках за новым авто; с 6 сентября её местонахождение неизвестно.

По сообщению паблика «Бюро находок Новосибирска», 36-летняяНаталья Устинова утром 6 сентября увезла детей в школу и намеревалась после поехать покупать автомобиль. При себе у нее были наличные на покупку. Была одета в светлую трикотажную кофту, розовый жилет из эко-кожи, синие джинсы, кроссовки или чёрные балетки.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, нормальное телосложение, глаза голубые, волосы тёмно-каштановые окрашенные. Передвигалась на автомобиле Mazda Demio с госномером Е482РТ 54. Информацию о местонахождении просят сообщать в поисковый отряд «Лиза Алерт».

Напомним, в январе велись поиски бердчанки, которая уехала продавать машину и пропала.