Жительница Новосибирска пропала при покупке автомобиля

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Жительница Новосибирска пропала при покупке автомобиляРубрика: общество
07.09.2019 19:08
фото с личной страницы Натальи Устиновой ВКонтакте
Жительница Калининского района Наталья Устинова уехала на личной Mazda Demio с деньгами на руках за новым авто; с 6 сентября её местонахождение неизвестно.
По сообщению паблика «Бюро находок Новосибирска», 36-летняяНаталья Устинова утром 6 сентября увезла детей в школу и намеревалась после поехать покупать автомобиль. При себе у нее были наличные на покупку. Была одета в светлую трикотажную кофту, розовый жилет из эко-кожи, синие джинсы, кроссовки или чёрные балетки.
Приметы: рост 165-170 сантиметров, нормальное телосложение, глаза голубые, волосы тёмно-каштановые окрашенные. Передвигалась на автомобиле Mazda Demio с госномером Е482РТ 54. Информацию о местонахождении просят сообщать в поисковый отряд «Лиза Алерт».
Напомним, в январе велись поиски бердчанки, которая уехала продавать машину и пропала.
Юлия Ткаченко
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