Жителя Сибири обменяли на украинского боевика

фото посольства россии на украине

Житель Алтайского края вернётся домой после двух лет заключения в украинской тюрьме; в списке обмененных российских пленных 35 человек.

Виктор Агеев, житель Топчихи Алтайского края вернётся домой после двух лет заключения в украинской тюрьме. Сибиряк вошёл в число обмененных на украинских боевиков российских военнопленных. Обмен состоялся сегодня, 7 сентября. Россия отдала Украине 35 её граждан, столько же россиян получила взамен. Бывшие пленные уже прибыли в Москву.

Как сообщает “Алтапресс”, Виктор Агеев попал в плен в Луганской области 24 июня 2017 года, когда столкнулись бойцы 93-й механизированной бригады Украины и разведчики самопровозглашённой Луганской народной республики. В 2018 году суд Украины приговорил Агеева к 10 годам лишения свободы по статье “Терроризм”.

Напомним, избрание на пост главы Украины Владимира Зеленского огорчило новосибирских украинцев.