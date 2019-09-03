Жителя Сибири обменяли на украинского боевика

1 балл
+12
66 72.89
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Омский аэропорт остался без электричества

сегодня 22:47 Общество 0 Коммент.

Хабиб против Дастина: бессонная ночь обеспечена новосибирским болельщикам

сегодня 22:19 Общество 0 Коммент.

“Сибирь” уступила “Салавату Юлаеву” на своём поле

сегодня 21:37 Общество 0 Коммент.

Можно есть на ночь: диетологи назвали безопасные продукты

сегодня 21:15 Общество 0 Коммент.

Девочка-подросток пропала в Новосибирске

сегодня 20:56 Хроника 0 Коммент.

Коровы насмерть затоптали жительницу Новосибирской области

сегодня 19:36 Хроника 0 Коммент.

Герман Греф обратился к правоохранителям из-за хищений в Республике Алтай

сегодня 18:29 Общество 0 Коммент.

Многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею более 5 миллионов рублей

сегодня 17:57 Общество 0 Коммент.

Информацию о новых взрывах в Ачинске подтвердили в МЧС по Красноярскому краю

сегодня 17:30 Хроника 0 Коммент.

Иномарка сбила мотоциклиста в Ленинском районе Новосибирска

сегодня 15:31 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается пропавший военнослужащий

сегодня 14:55 Хроника 0 Коммент.

МВД предложило выдавать права несовершеннолетним

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Центр Новосибирска будет перекрыт до 23:00 из-за Сибирского фестиваля бега

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

Бердск празднует 303 день рождения

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Экс-преподаватель вуза Кемерова отправится в колонию за мошенничество на три миллиона

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область лидирует по производству пива в Сибири

сегодня 11:51 Экономика 0 Коммент.

«Сибирь» играет с «Салаватом Юлаевым» на новосибирском льду

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

«Ответите перед Богом» - митрополит Забайкалья призвал прийти на выборы

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Серийный расхититель кладбищ задержан в Новосибирске

сегодня 10:27 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Жителя Сибири обменяли на украинского боевика

Рубрика: политика, общество

07.09.2019 20:34

фото посольства россии на украине

Житель Алтайского края вернётся домой после двух лет заключения в украинской тюрьме; в списке обмененных российских пленных 35 человек. 

Виктор Агеев, житель Топчихи Алтайского края вернётся домой после двух лет заключения в украинской тюрьме. Сибиряк вошёл в число обмененных на украинских боевиков российских военнопленных. Обмен состоялся сегодня, 7 сентября. Россия отдала Украине 35 её граждан, столько же россиян получила взамен. Бывшие пленные уже прибыли в Москву. 

Как сообщает “Алтапресс”, Виктор Агеев попал в плен в Луганской области 24 июня 2017 года, когда столкнулись бойцы 93-й механизированной бригады Украины и разведчики самопровозглашённой Луганской народной республики. В 2018 году суд Украины приговорил Агеева к 10 годам лишения свободы по статье “Терроризм”. 

Напомним, избрание на пост главы Украины Владимира Зеленского огорчило новосибирских украинцев.

Татьяна Картавых

Теги: Алтайский край Украина пленные

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Омский аэропорт остался без электричества

сегодня 22:47 Общество 0 Коммент.

Хабиб против Дастина: бессонная ночь обеспечена новосибирским болельщикам

сегодня 22:19 Общество 0 Коммент.

“Сибирь” уступила “Салавату Юлаеву” на своём поле

сегодня 21:37 Общество 0 Коммент.

Можно есть на ночь: диетологи назвали безопасные продукты

сегодня 21:15 Общество 0 Коммент.

Девочка-подросток пропала в Новосибирске

сегодня 20:56 Хроника 0 Коммент.

Коровы насмерть затоптали жительницу Новосибирской области

сегодня 19:36 Хроника 0 Коммент.

Герман Греф обратился к правоохранителям из-за хищений в Республике Алтай

сегодня 18:29 Общество 0 Коммент.

Многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею более 5 миллионов рублей

сегодня 17:57 Общество 0 Коммент.

Информацию о новых взрывах в Ачинске подтвердили в МЧС по Красноярскому краю

сегодня 17:30 Хроника 0 Коммент.

Иномарка сбила мотоциклиста в Ленинском районе Новосибирска

сегодня 15:31 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается пропавший военнослужащий

сегодня 14:55 Хроника 0 Коммент.

МВД предложило выдавать права несовершеннолетним

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Центр Новосибирска будет перекрыт до 23:00 из-за Сибирского фестиваля бега

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

Бердск празднует 303 день рождения

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Экс-преподаватель вуза Кемерова отправится в колонию за мошенничество на три миллиона

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область лидирует по производству пива в Сибири

сегодня 11:51 Экономика 0 Коммент.

«Сибирь» играет с «Салаватом Юлаевым» на новосибирском льду

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

«Ответите перед Богом» - митрополит Забайкалья призвал прийти на выборы

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Серийный расхититель кладбищ задержан в Новосибирске

сегодня 10:27 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
15.06.2018

ЧС ради аграриев

Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...

Читать далее
Image
02.04.2018

Посевная в убытке

Сельхозпроизводители считают перспективу сезона туманной...

Читать далее
Image
29.03.2018

Алтай заливает

Хроника чрезвычайной ситуации

Читать далее
Image
23.03.2018

СГК не прощает долги

Энергетики взыскивают долги барнаульских УК с менеджм...

Читать далее
Image
21.12.2017

Врио растёт

«Национальный рейтинг» губернаторов: обзор итогов 2017 года...

Читать далее

Новости по теме

Мужчина отправится в колонию за избиение девочки ремнём вчера 09:09 Медведи и кабаны спасаются от лесных пожаров на Алтае 31.08.2019 Криминальный авторитет забил конкурента табуреткой 30.08.2019

Популярное

Image

Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в Як...

Image

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения...

Image

Вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосиби...

Image

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве нов...

Image

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

Image

Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске

Image

Самые пышногрудые женщины живут в Новосибирске

Image

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

Image

Остались без крыши: жители Новосибирской области пожаловались на ...

Image

Новосибирский оперный театр уволил заслуженного артиста России

Image

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну него...

Image

Пожилой химик из Академгородка найден погибшим

Image

Три жилых дома сгорели ночью в Новосибирске