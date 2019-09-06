Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска

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Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра НовосибирскаРубрика: политика, общество
08.09.2019 22:11
Фото Сиб.фм
Новосибирцы поддерживают ныне действующего мэра города Анатолия Локтя; такие данные приводит альтернативный подсчёт голосов.
На выборах мэра Новосибирска лидирует глава города Анатолий Локоть. Об этом сообщается на сайте альтернативного подсчёта голосов новосибирского обкома КПРФ.
По данным на 22:00 обработано 48,27% избирательных бюллетеней. Данные предоставили избирательные комиссии 293 участков из 607.
За Анатолия Локтя проголосовало 50,8% избирателей. На втором месте самовыдвиженец Сергей Бойко, набравший 18.87% голосов. На третьем месте представитель ЛДПР Евгений Лебедев, за которого проголосовали 9,28% избирателей. За Наталью Пинус, кандидата от партии «Российский общенародный Союз» проголосовали 7,71% избирателей. Остальные кандидаты получили менее одного процента голосов.
Напомним, 8 сентября, в Новосибирске за подкуп избирателей возбудили дело об административном правонарушении.
Анатолий Якимов
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