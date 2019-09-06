Анатолий Локоть: Нет сомнения, что мы победили

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Анатолий Локоть: Нет сомнения, что мы победилиРубрика: политика, общество
08.09.2019 22:48
Фото Сиб.фм
Первый комментарий дал действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть; за него отдали голоса более половины избирателей.
На выборах мэра Новосибирска лидирует действующий глава города Анатолий Локоть. По предварительным данным за него отдали голоса 51,7% голосов.
Как рассказал корреспонденту Сиб.фм Анатолий Локоть, окончательные результаты будут обрабатываться какое то время, для того, чтобы распределить последующие места.
«Мы подтвердили своё право возглавлять крупнейший муниципалитет в Российской Федерации на ближайшие пять лет», — отметил он.
Мэр поблагодарил всех новосибирцев, кто пришёл на избирательные участки, несмотря на хороший тёплый день.
«Неважно, за кого вы отдали голоса. Важно то, что вы пришли и подтвердили право этой системы самостоятельно выбирать мэра на открытых прямых выборах в Новосибирске», — подчеркнул Анатолий Локоть.
Он также посетовал на неудачное время для голосования. Большинство избирателей провели этот день на дачных и садовых участках.
Напомним, 8 сентября, на выборах губернатора Забайкальского края лидирует Александр Осипов.
Анатолий Якимов
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