Анатолий Локоть: Нет сомнения, что мы победили

Фото Сиб.фм

Первый комментарий дал действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть; за него отдали голоса более половины избирателей.

На выборах мэра Новосибирска лидирует действующий глава города Анатолий Локоть. По предварительным данным за него отдали голоса 51,7% голосов.

Как рассказал корреспонденту Сиб.фм Анатолий Локоть, окончательные результаты будут обрабатываться какое то время, для того, чтобы распределить последующие места.

«Мы подтвердили своё право возглавлять крупнейший муниципалитет в Российской Федерации на ближайшие пять лет», — отметил он.

Мэр поблагодарил всех новосибирцев, кто пришёл на избирательные участки, несмотря на хороший тёплый день.

«Неважно, за кого вы отдали голоса. Важно то, что вы пришли и подтвердили право этой системы самостоятельно выбирать мэра на открытых прямых выборах в Новосибирске», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Он также посетовал на неудачное время для голосования. Большинство избирателей провели этот день на дачных и садовых участках.

Напомним, 8 сентября, на выборах губернатора Забайкальского края лидирует Александр Осипов.