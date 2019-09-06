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Анатолий Локоть: Нет сомнения, что мы победили

Рубрика: политика, общество

08.09.2019 22:48

Фото Сиб.фм

Первый комментарий дал действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть; за него отдали голоса более половины избирателей.

На выборах мэра Новосибирска лидирует действующий глава города Анатолий Локоть. По предварительным данным за него отдали голоса 51,7% голосов.

Как рассказал корреспонденту Сиб.фм Анатолий Локоть, окончательные результаты будут обрабатываться какое то время, для того, чтобы распределить последующие места.

«Мы подтвердили своё право возглавлять крупнейший муниципалитет в Российской Федерации на ближайшие пять лет», — отметил он.

Мэр поблагодарил всех новосибирцев, кто пришёл на избирательные участки, несмотря на хороший тёплый день. 

«Неважно, за кого вы отдали голоса. Важно то, что вы пришли и подтвердили право этой системы самостоятельно выбирать мэра на открытых прямых выборах в Новосибирске», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Он также посетовал на неудачное время для голосования. Большинство избирателей провели этот день на дачных и садовых участках.

Напомним, 8 сентября, на выборах губернатора Забайкальского края лидирует Александр Осипов. 

 

Анатолий Якимов

Теги: выборы Локоть Анатолий итоги Новосибирск

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сегодня 12:30 Политика 0 Коммент.

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сегодня 09:35 Политика 0 Коммент.

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сегодня 08:59 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:42 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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