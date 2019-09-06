Автобус с наблюдателями и журналистами обстрелян на границе Красноярского края и Тывы

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На место происшествия выехал исполняющий обязанности министра МВД Тывы и отряд быстрого реагирования.

Поздним вечером 7 сентября на границе Красноярского края и Республики Тыва был обстрелян автобус с наблюдателями и журналистами, которые направлялись в Тыву для работы на выборах в Верховный Хурал. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Государственной Думы Сергей Натаров.

На место происшествия выехали как сотрудники МВД Тывы, так и Красноярского края. По неофициальной информации, нападавшие передвигались на лошадях. Пострадавших в результате нападения нет.

«Начаты следственные действия и поиски боевиков, устроивших обстрел. Мы, безусловно, не оставим этот инцидент без последствий для его организаторов и исполнителей. Информация о нем уже направлена министру МВД России В.А. Колокольцеву и во все другие правоохранительные органы», — сообщил депутат.

Напомним, в июне в Новосибирске был обстрелян трамвай №15.