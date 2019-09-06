Два ребёнка пострадали в ДТП в Новосибирской области

В обоих случаях наезд на детей был совершён в вечернее время, в одном из них водитель был пьян.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, 7 сентября в вечернее время произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних Оба ребёнка сейчас находятся в больнице с различными травмами.

Первое ДТП произошло в 20:09 в Чулыме. 39-летний водитель, двигаясь по улице Луговой сбил двухлетнюю девочку. Малышка доставлена в больницу с различными травмами.

Второй трагический случай произошёл в посёлке Краснозёрское в 22:00. Водитель-пенсионер двигался на автомобиле по улице Тракторной, когда сбил 15-летнюю девочку, идущую в попутном направлении. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Девочка с черепно-мозговой травмой доставлена в больницу, находится в реанимации.

Напомним, в начале сентября пенсионер сбил школьницу на пешеходном переходе в Новосибирске.