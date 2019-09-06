Экстрасенсы рассказали про убийцу подростка на пляже Бумеранг в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Предприимчивый дальнобойщик, неделя хоккея и скандальный клип – итоги недели Сиб.фм
Новосибирские коммунисты пожаловались на незаконную агитацию в день выборов
Энергетики объяснили причину масштабного отключения электричества в Омске
На выборах мэра Новосибирска проголосовали уже почти семь тысяч человек
Хабиб против Дастина: бессонная ночь обеспечена новосибирским болельщикам
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Экстрасенсы рассказали про убийцу подростка на пляже Бумеранг в НовосибирскеРубрика: общество
08.09.2019 15:44
скриншот с видео на канале YouTube
На телеканале НТВ в шоу «Последние 24 часа» три экстрасенса рассказали, как погиб 16-летний подросток и кто лишил его жизни.
28 июня прошлого года был убит 16-летний Дима Абрамов, которому нанесли несколько ножевых ранений в кемпинге на берегу Обского водохранилища. До сих пор не найдены виновные в его смерти. Правоохранители неоднократно рассылали фоторобот предполагаемого убийцы по местным СМИ и социальным сетям. Родители решили обратиться к экстрасенсам для расследования этого преступления.
Экстрасенсы Николь Кузнецова и Григорий Кузнецов работали на берегу Обского моря в Новосибирске, Юлий Котов отправился в Новокузнецк, к родителям погибшего мальчика. Они до сих пор не могут смириться с потерей сына. Мама мальчика говорит, что Дима был просто ангельским ребёнком, душой компании, замечательным другом.
Экстрасенсы смогли показать следователю несколько мест, где может быть убийца. И по их мнению, убийство Димы Абрамова — не единственное его тяжкое преступление.
Юлия Ткаченко
Комментарии
Лента новостей
Предприимчивый дальнобойщик, неделя хоккея и скандальный клип – итоги недели Сиб.фм
Новосибирские коммунисты пожаловались на незаконную агитацию в день выборов
Энергетики объяснили причину масштабного отключения электричества в Омске
На выборах мэра Новосибирска проголосовали уже почти семь тысяч человек
Хабиб против Дастина: бессонная ночь обеспечена новосибирским болельщикам
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Свадьбу за 500 тысяч рублей сыграли сибиряки в телешоу
Продюсеры постарались смонтировать шоу таким образом, чтобы показать много склок и негатива, сделав передачу рейти...
Новости по теме
Популярное