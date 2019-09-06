Экстрасенсы рассказали про убийцу подростка на пляже Бумеранг в Новосибирске

скриншот с видео на канале YouTube

На телеканале НТВ в шоу «Последние 24 часа» три экстрасенса рассказали, как погиб 16-летний подросток и кто лишил его жизни.

28 июня прошлого года был убит 16-летний Дима Абрамов, которому нанесли несколько ножевых ранений в кемпинге на берегу Обского водохранилища. До сих пор не найдены виновные в его смерти. Правоохранители неоднократно рассылали фоторобот предполагаемого убийцы по местным СМИ и социальным сетям. Родители решили обратиться к экстрасенсам для расследования этого преступления.

Экстрасенсы Николь Кузнецова и Григорий Кузнецов работали на берегу Обского моря в Новосибирске, Юлий Котов отправился в Новокузнецк, к родителям погибшего мальчика. Они до сих пор не могут смириться с потерей сына. Мама мальчика говорит, что Дима был просто ангельским ребёнком, душой компании, замечательным другом.

Экстрасенсы смогли показать следователю несколько мест, где может быть убийца. И по их мнению, убийство Димы Абрамова — не единственное его тяжкое преступление.