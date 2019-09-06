Энергетики объяснили причину масштабного отключения электричества в Омске

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Энергетики объяснили причину масштабного отключения электричества в ОмскеРубрика: общество
08.09.2019 11:34
фото с сайта pixabay.com
Электроснабжение Кировского округа Омска, включая омский аэропорт, полностью восстановлено после аварийной ситуации.
По сообщению пресс-службы Омского филиала Россети Сибирь, причиной масштабного технологического сбоя стало попадание молнии в провода двухцепной воздушной линии. В результате природного явления оказалось нарушено электроснабжение трёх подстанций.
«На время проведения восстановительных работ электроснабжение потребителей было организовано по резервным схемам. Электроснабжение Омского аэропорта осуществлялось от собственных резервных источников и резервной воздушной линии, что позволило аэропорту продолжить работу в плановом режиме», — говорится в сообщении.
В аварийно-восстановительных работах были задействованы семь бригад — 18 человек и семь единиц техники. Электроснабжение восстановлено в полном объёме.
Напомним, вчера пассажиры аэропорта Омска жаловались на отключение электроэнергии.
Юлия Ткаченко
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