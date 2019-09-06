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Энергетики объяснили причину масштабного отключения электричества в Омске

Рубрика: общество

08.09.2019 11:34

фото с сайта pixabay.com

Электроснабжение Кировского округа Омска, включая омский аэропорт, полностью восстановлено после аварийной ситуации.

По сообщению пресс-службы Омского филиала Россети Сибирь, причиной масштабного технологического сбоя стало попадание молнии в провода двухцепной воздушной линии. В результате природного явления оказалось нарушено электроснабжение трёх подстанций. 

«На время проведения восстановительных работ электроснабжение потребителей было организовано по резервным схемам. Электроснабжение Омского аэропорта осуществлялось от собственных резервных источников и резервной воздушной линии, что позволило аэропорту продолжить работу в плановом режиме», — говорится в сообщении.

В аварийно-восстановительных работах были задействованы семь бригад — 18 человек и семь единиц техники. Электроснабжение восстановлено в полном объёме.

Напомним, вчера пассажиры аэропорта Омска жаловались на отключение электроэнергии.

Юлия Ткаченко

Теги: аэропорты Омская область электричество

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сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:35 Политика 0 Коммент.

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сегодня 08:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

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вчера 23:06 Общество 0 Коммент.

Хабиб против Дастина: бессонная ночь обеспечена новосибирским болельщикам

вчера 22:19 Общество 0 Коммент.

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Можно есть на ночь: диетологи назвали безопасные продукты

вчера 21:15 Общество 0 Коммент.

ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

вчера 20:07 Общество 0 Коммент.

Коровы насмерть затоптали жительницу Новосибирской области

вчера 19:36 Хроника 0 Коммент.

Герман Греф обратился к правоохранителям из-за хищений в Республике Алтай

вчера 18:29 Общество 0 Коммент.

Многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею более 5 миллионов рублей

вчера 17:57 Общество 0 Коммент.

Информацию о новых взрывах в Ачинске подтвердили в МЧС по Красноярскому краю

вчера 17:30 Хроника 0 Коммент.

Врачи ждут новосибирцев на приём в воскресенье 8 сентября

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

Иномарка сбила мотоциклиста в Ленинском районе Новосибирска

вчера 15:31 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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