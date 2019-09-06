Голосование в Новосибирской области завершилось

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В единый день голосования в Новосибирске выбирали мэра города; на 19:30 явка составила всего 19,13%.

Ровно в 20:00 закрылись все избирательные участки Новосибирской области. В настоящее время на всех участках идёт подсчёт голосов. Предварительные результаты станут известны в ближайшее время.

По данным городской избирательной комиссии на 18:00 явка составила 16,81%. Самая высокая явка избирателей – 21,12% в Советском районе. Чуть меньше – 19,96% в Железнодорожном и 19,86% в Центральном районах. Меньше всего избирателей – 15,33% проголосовали в Ленинском, 15,61% — в Кировском и 15,85% — в Октябрьском районах.

В горизбиркоме отмечают, что на выборах мэра в этом году — рекордно низкая явка. На 19:30 проголосовало всего 19,13% избирателей, включённых в списки. В 2014 году явка составила 32,59%.

Напомним, 8 сентября на выборах мэра Новосибирска в 15:00 явка составила всего 12,03%.