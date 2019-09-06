Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC

Лента новостейПредложить новость
Энергетики объяснили причину масштабного отключения электричества в Омске
На выборах мэра Новосибирска проголосовали уже почти семь тысяч человек
Хабиб против Дастина: бессонная ночь обеспечена новосибирским болельщикам
Герман Греф обратился к правоохранителям из-за хищений в Республике Алтай
Многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею более 5 миллионов рублей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFCРубрика: спорт
08.09.2019 10:43
ОТО СО СТРАНИЦЫ ХАБИБА НУРМАГОМЕДОВА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ "ВКОНТАКТЕ"
Российский боец одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье.
Хабаб Нурмагомедов прошедшей ночью встретился в Абу-Даби с американцем Дастином Порье. Все билеты на бой — около 18 тысяч — были раскуплены. В третьем раунде 30-летний россиянин применил удушающий приём и вырвал победу у своего ровесника Порье.
На сегодняшний день у Нурмагомедова 12 подряд побед в UFC и 28 — в карьере. При этом нет ни одного поражения. Отметим, что у Порье в истории боёв их теперь шесть. Среди всех весовых категорий в UFC больше побед подряд у пяти спортсменов. Максимальное количество (16 побед) — у Андерсона Сильвы. У четверых других спортсменов всего на одну победу больше.
Напомним, в Абу-Даби для встречи Хабиба и Дастина построили новую арену на 18 тысяч зрителей.
Юлия Ткаченко
Комментарии
Лента новостей
Энергетики объяснили причину масштабного отключения электричества в Омске
На выборах мэра Новосибирска проголосовали уже почти семь тысяч человек
Хабиб против Дастина: бессонная ночь обеспечена новосибирским болельщикам
Герман Греф обратился к правоохранителям из-за хищений в Республике Алтай
Многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею более 5 миллионов рублей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное