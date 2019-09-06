Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC

ОТО СО СТРАНИЦЫ ХАБИБА НУРМАГОМЕДОВА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ "ВКОНТАКТЕ"

Российский боец одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье.

Хабаб Нурмагомедов прошедшей ночью встретился в Абу-Даби с американцем Дастином Порье. Все билеты на бой — около 18 тысяч — были раскуплены. В третьем раунде 30-летний россиянин применил удушающий приём и вырвал победу у своего ровесника Порье.

На сегодняшний день у Нурмагомедова 12 подряд побед в UFC и 28 — в карьере. При этом нет ни одного поражения. Отметим, что у Порье в истории боёв их теперь шесть. Среди всех весовых категорий в UFC больше побед подряд у пяти спортсменов. Максимальное количество (16 побед) — у Андерсона Сильвы. У четверых других спортсменов всего на одну победу больше.

Напомним, в Абу-Даби для встречи Хабиба и Дастина построили новую арену на 18 тысяч зрителей.