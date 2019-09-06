Избирком Новосибирска обнародовал первые данные

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Избирком Новосибирска обнародовал первые данныеРубрика: общество
08.09.2019 22:26
Фото Сиб.фм
На выборах мэра Новосибирска лидирует Анатолий Локоть; обработано около восьми процентов бюллетеней.
Первые данные озвучила Новосибирская городская избирательная комиссия. На 21:55 обработано 7,26% голосов.
Как передаёт корреспондент Сиб.фм из избиркома, за Анатолия Локтя отдали свои голоса 51,7% голосов. Больше всего за него проголосовали в Октябрьском районе – 62,1%.
На втором месте – представитель ЛДПР Евгений Лебедев, с 20,52%. На третьем самовыдвиженец Сергей Бойко – 19,1%. Наталья Пинус набрала 7,42%. Больше всего за кандидата партии «Общенародный российский Союз» проголосовали в Советском районе – 25%.
Напомним, 8 сентября, в Новосибирске зафиксирована рекордно низкая явка избирателей.
Анатолий Якимов
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