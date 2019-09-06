Избирком прокомментировал итоги выборов в Новосибирске

Фото Сиб.фм

На выборах главы Новосибирска на 23:00 обработано 27% избирательных бюллетеней; лидирует действующий мэр Анатолий Локоть.

Первые итоги выборов мэра прокомментировали в Новосибирской избирательной комиссии. Как рассказал корреспондент Сиб.фм с места событий, за Анатолия Локтя отдали свои голоса 51,7%.

«Серьезных нарушений во время голосования не было. Поступали жалобы, но они решались на месте. Уже составлен протокол о подкупе, который подтвердили на 12 округе», — рассказала председатель городской избирательной комиссии Тамара Краткая.

Она отметила, что участник происшествия оштрафован решением суда на 20 тысяч рублей. По его признанию, это был альтруистический поступок. Лично с кандидатом, подкупавший не знаком.

На момент окончания выборов явка составила 20,55%. По словам Тамары Краткой на явку могли повлиять такие факторы как хорошая погода и открывшийся сегодня охотничий сезон.

На 23:00 обработано 27% бюллетеней. У Анатолия Локтя – 51,37% голосов избирателей. На втором месте самовыдвиженец Сергей Бойко, за которого проголосовали 18,15% избирателей. На третьем – Евгений Лебедев (ЛДПР) – 9,03. Четвёртое место у Натальи Пинус (Российский общенародный Союз) – 7,57. У Данияра Сафиуллина (Родина) пятое место и 7,54% голосов.

Напомним, 8 сентября Анатолий Локоть дал комментарий по поводу прошедших выборов в Новосибирске.