На выборах губернатора Забайкалья назвали первые результаты

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На выборах губернатора Забайкалья назвали первые результатыРубрика: общество
08.09.2019 20:30
Фото с сайта правительства Забайкальского края
В единый день голосования в Забайкальском крае выбирали руководителя региона; за пост боролись четыре кандидата.
Итоговая явка на выборах губернатора Забайкальского края составила 32,04% избирателей. Об этом сообщили в избирательной комиссии Забайкальского края.
«Выборы в Забайкальском крае прошли в штатном режиме. Всего было подано шесть жалоб и только одна связана с выборами губернатора. Она не подтвердилась», — рассказала председатель краевой избирательной комиссии Светлана Судакова на брифинге.
Она отметила, что все территориальные комиссии хорошо сработали в Единый день голосования.
По данным опросов лидирует Врио губернатора Александр Осипов, за которого отдали свои голоса 94,2% опрошенных. 1,8% отдали свои голоса Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елене Краузе, 1,3% — представителю партии «Патриоты России» Вячеславу Ушакову и 0,7% — представителю партии Роста Яне Шпак.
Однако после обработки 9,18% голосов избирателей Александр Осипов лидирует. За него проголосовали 89,6% избирателей.
Напомним, 8 сентября в 20:00 закрылись избирательные участки в Новосибирской области.
Анатолий Якимов
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