На выборах губернатора Забайкалья назвали первые результаты

Фото с сайта правительства Забайкальского края

В единый день голосования в Забайкальском крае выбирали руководителя региона; за пост боролись четыре кандидата.

Итоговая явка на выборах губернатора Забайкальского края составила 32,04% избирателей. Об этом сообщили в избирательной комиссии Забайкальского края.

«Выборы в Забайкальском крае прошли в штатном режиме. Всего было подано шесть жалоб и только одна связана с выборами губернатора. Она не подтвердилась», — рассказала председатель краевой избирательной комиссии Светлана Судакова на брифинге.

Она отметила, что все территориальные комиссии хорошо сработали в Единый день голосования.

По данным опросов лидирует Врио губернатора Александр Осипов, за которого отдали свои голоса 94,2% опрошенных. 1,8% отдали свои голоса Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елене Краузе, 1,3% — представителю партии «Патриоты России» Вячеславу Ушакову и 0,7% — представителю партии Роста Яне Шпак.

Однако после обработки 9,18% голосов избирателей Александр Осипов лидирует. За него проголосовали 89,6% избирателей.

Напомним, 8 сентября в 20:00 закрылись избирательные участки в Новосибирской области.