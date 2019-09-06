На выборах мэра Новосибирска проголосовали уже почти семь тысяч человек

фото с сайта избирательной комиссии НСО

В единый день голосования без сбоев в 08:00 открылись избирательные участки на тех территориях, где проходят довыборы в Советы депутатов и выборы глав.

В Новосибирской области началось голосование избирателей, в том числе на 13 участках, которые образованы в местах временного пребывания избирателей. На почти семистах избирательных участках работают около 6 тысяч членов избирательных комиссий.

Отдать свой голос за выбранного кандидата на избирательном участке можно с 8:00 до 20:00 часов. Если по состоянию здоровья или инвалидности прийти на участок не получается, можно до 14:00 обратиться по телефону в участковую комиссию по месту регистрации и оставить заявление о голосовании «на дому».

В Новосибирске на выборах мэра проголосовали уже 6854 избирателя, что составляет полпроцента от общего числа избирателей. Всего открыто 607 избирательных участков, на 312 из них подсчет голосов будет вестись через комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Напомним, что на пост мэра Новосибирска претендуют 15 кандидатов, и не один из них не является членом правящей партии.