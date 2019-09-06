На железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с поездом

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Столкновение легкового автомобиля с составом грузового поезда произошло на железнодорожном переезде в Кемеровской области; к счастью никто не пострадал.

Инцидент с выездом на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора произошёл в Кемеровской области на 14 километре участка Кондома – Шерегеш. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Как стало известно, на регулируемом переезде без дежурного работника, вечером 7 сентября автомобиль выехал на пути. Водитель проигнорировал запрещающие сигналы и допустил столкновение с поездом. В результате ДТП никто не пострадал, железнодорожная инфраструктура не нарушена. Движение пассажирских поездов не прерывалось.

В Управлении Западно-Сибирской железной дороги призывают водителей быть бдительными и соблюдать правила переезда железнодорожные пути.

Напомним, 8 августа на станции Койниха водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado врезался в железнодорожный состав.