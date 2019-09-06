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На железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с поездом

Рубрика: проиcшествия

08.09.2019 19:41

Фото с сайта pixabay.com

Столкновение легкового автомобиля с  составом грузового поезда произошло на железнодорожном переезде в Кемеровской области; к счастью никто не пострадал.

Инцидент с выездом на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора произошёл в Кемеровской области на 14 километре участка Кондома – Шерегеш. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Как стало известно, на регулируемом переезде без дежурного работника, вечером 7 сентября автомобиль выехал на пути. Водитель проигнорировал запрещающие сигналы и допустил столкновение с поездом. В результате ДТП никто не пострадал, железнодорожная инфраструктура не нарушена. Движение пассажирских поездов не прерывалось.

В Управлении Западно-Сибирской железной дороги призывают водителей быть бдительными и соблюдать правила переезда железнодорожные пути.

Напомним, 8 августа на станции Койниха водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado врезался в железнодорожный состав. 

Анатолий Якимов

Теги: ДТП переезд Кемеровская область железная дорога

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Предложить новость

На выборах губернатора Забайкалья назвали первые результаты

сегодня 20:30 Общество 0 Коммент.

Голосование в Новосибирской области завершилось

сегодня 20:00 Общество 0 Коммент.

На железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с поездом

сегодня 19:41 Хроника 0 Коммент.

Не набирается даже четверти голосов на выборах в Новосибирске

сегодня 18:26 Политика 0 Коммент.

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сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирские коммунисты пожаловались на незаконную агитацию в день выборов

сегодня 17:46 Политика 0 Коммент.

Новосибирцы показывают рекордно низкую явку на выборах

сегодня 15:55 Политика 0 Коммент.

Жительница Междуреченска отдала мошенникам 630 тысяч рублей

сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не спешат на выборы: явка 5,4%

сегодня 12:30 Политика 0 Коммент.

Два ребёнка пострадали в ДТП в Новосибирской области

сегодня 11:57 Хроника 0 Коммент.

Энергетики объяснили причину масштабного отключения электричества в Омске

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC

сегодня 10:43 0 Коммент.

На выборах мэра Новосибирска проголосовали уже почти семь тысяч человек

сегодня 09:35 Политика 0 Коммент.

Волка на ночной трассе встретили жители Омской области

сегодня 08:59 Хроника 0 Коммент.

НГУ 60 лет: программа празднования

сегодня 08:42 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило об опасности осенней рыбалки

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Видео: салют в Бердске - 600 залпов в 303 День рождения

вчера 23:06 Общество 0 Коммент.

Хабиб против Дастина: бессонная ночь обеспечена новосибирским болельщикам

вчера 22:19 Общество 0 Коммент.

“Сибирь” уступила “Салавату Юлаеву” на своём поле

вчера 21:37 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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