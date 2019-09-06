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Не набирается даже четверти голосов на выборах в Новосибирске

Рубрика: политика

08.09.2019 18:26

фото Сиб.фм

За два часа до закрытия избирательных участков явка остаётся все такой же рекордно низкой и недотягивает даже до 17%.

На 18:00 за нового мэра проголосовали лишь чуть более 199 тысяч человек из 1,18 млн, внесённых в списки избирателей. Процент явки составляет 16,81, что на 11,9% меньше, чем в 2014 году. В лидерах по-прежнему Советский, Железнодорожный и Центральный районы города.

Более 20 тысяч человек проголосовали в Ленинском, Октябрьском, Калининском, Кировском и Советском районах. По прогнозам политологов, явка к окончанию голосования вполне может дотянуть до 22%, когда в город вернутся дачники, которые сегодня массово убирают урожай картофеля.

Отметим, что текущие выборы уже засветились несколькими нарушениями. 

Юлия Ткаченко

Теги: выборы

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