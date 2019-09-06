НГУ 60 лет: программа празднования

фото с сайта НГУ

Новосибирский Госуниверситет на следующей неделе отметит 60-летие; в распоряжении Сиб.фм оказалась программа празднования.

Новосибирский Государственный университет 11 сентября отмечает свой 60-й День рождения. По задумке организаторов, мероприятия растянут на четыре дня. В распоряжении Сиб.фм оказалась подробная программа торжеств.

11 сентября.

В 12:00 у главного корпуса торжественное открытие доски академику Спартаку Беляеву. Он руководил университетом с 1965 до 1978 года.

В 14:00 в Доме учёных торжественное заседание.

В 19:00 на площади перед главным корпусом концерт “Сентябрёвка” с участием групп «De-Light», «He called her Jen», «Рви меха» и «Несчастный случай».

В 22:00 — салют.

Четверг запланирован на междусобойчики и отдых, а в пятницу опять начнётся.

13 сентября.

13:00 в Выставочном зале и новом корпусе НГУ — празднование Дня Академгородка: кинохроника, рассказы ветеранов.

15:00 Большой зал Дома учёных — капустник “Сообразим на троих”. Участвуют КБРД, Квант и Максимин.

14 сентября.

10:00 в корпусах вуза серия деловых мероприятий для выпускников и студентов НГУ.

С18:00 до 24:00 “Ночь в НГУ” — встречи выпускников разных лет, экскурсии, телемосты с выпускниками, живущими за рубежом, концерты, фотозоны, зрелищные опыты, дискотека и файер-шоу.

15 сентября.

С 11:00 до 14:00 квест по студгородку, интеллектуальная прогулка, достопримечательности, воспоминания и головоломки.

В 14:00 начнутся спортивные баталии. Футбол, баскетбол, волейбол, лапта, теннис, шахматы и гири будут сменять друг друга.

Напомним, новый учебный год НГУ встретил массовыми играми.