НГУ 60 лет: программа празднования

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НГУ 60 лет: программа празднованияРубрика: общество
08.09.2019 08:42
фото с сайта НГУ
Новосибирский Госуниверситет на следующей неделе отметит 60-летие; в распоряжении Сиб.фм оказалась программа празднования.
Новосибирский Государственный университет 11 сентября отмечает свой 60-й День рождения. По задумке организаторов, мероприятия растянут на четыре дня. В распоряжении Сиб.фм оказалась подробная программа торжеств.
11 сентября.
В 12:00 у главного корпуса торжественное открытие доски академику Спартаку Беляеву. Он руководил университетом с 1965 до 1978 года.
В 14:00 в Доме учёных торжественное заседание.
В 19:00 на площади перед главным корпусом концерт “Сентябрёвка” с участием групп «De-Light», «He called her Jen», «Рви меха» и «Несчастный случай».
В 22:00 — салют.
Четверг запланирован на междусобойчики и отдых, а в пятницу опять начнётся.
13 сентября.
13:00 в Выставочном зале и новом корпусе НГУ — празднование Дня Академгородка: кинохроника, рассказы ветеранов.
15:00 Большой зал Дома учёных — капустник “Сообразим на троих”. Участвуют КБРД, Квант и Максимин.
14 сентября.
10:00 в корпусах вуза серия деловых мероприятий для выпускников и студентов НГУ.
С18:00 до 24:00 “Ночь в НГУ” — встречи выпускников разных лет, экскурсии, телемосты с выпускниками, живущими за рубежом, концерты, фотозоны, зрелищные опыты, дискотека и файер-шоу.
15 сентября.
С 11:00 до 14:00 квест по студгородку, интеллектуальная прогулка, достопримечательности, воспоминания и головоломки.
В 14:00 начнутся спортивные баталии. Футбол, баскетбол, волейбол, лапта, теннис, шахматы и гири будут сменять друг друга.
Напомним, новый учебный год НГУ встретил массовыми играми.
Татьяна Картавых
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