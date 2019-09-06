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НГУ 60 лет: программа празднования

Рубрика: общество

08.09.2019 08:42

фото с сайта НГУ

Новосибирский Госуниверситет на следующей неделе отметит 60-летие; в распоряжении Сиб.фм оказалась программа празднования. 

Новосибирский Государственный университет 11 сентября отмечает свой 60-й День рождения. По задумке организаторов, мероприятия растянут на четыре дня. В распоряжении Сиб.фм оказалась подробная программа торжеств. 

11 сентября.  

В 12:00 у главного корпуса торжественное открытие доски академику Спартаку Беляеву. Он руководил университетом с 1965 до 1978 года.  

В 14:00 в Доме учёных торжественное заседание. 

В 19:00 на площади перед главным корпусом концерт “Сентябрёвка” с участием групп «De-Light», «He called her Jen», «Рви меха» и «Несчастный случай». 

В 22:00 — салют. 

Четверг запланирован на междусобойчики и отдых, а в пятницу опять начнётся. 

13 сентября. 

13:00 в Выставочном зале и новом корпусе НГУ — празднование Дня Академгородка: кинохроника, рассказы ветеранов. 

15:00 Большой зал Дома учёных — капустник “Сообразим на троих”. Участвуют КБРД, Квант и Максимин. 

14 сентября. 

10:00 в корпусах вуза серия деловых мероприятий для выпускников и студентов НГУ. 

С18:00 до 24:00 “Ночь в НГУ” — встречи выпускников разных лет, экскурсии, телемосты с выпускниками, живущими за рубежом, концерты, фотозоны, зрелищные опыты, дискотека и файер-шоу. 

15 сентября. 

С 11:00 до 14:00 квест по студгородку, интеллектуальная прогулка, достопримечательности, воспоминания и головоломки. 

В 14:00 начнутся спортивные баталии. Футбол, баскетбол, волейбол, лапта, теннис, шахматы и гири будут сменять друг друга. 

Напомним, новый учебный год НГУ встретил массовыми играми

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область НГУ день рождения

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вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

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В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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