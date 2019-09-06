Новосибирские коммунисты пожаловались на незаконную агитацию в день выборов

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Новосибирские коммунисты пожаловались на незаконную агитацию в день выборовРубрика: политика
08.09.2019 17:46
фото с сайта kartanarusheniy.org
Агитацией они посчитали видеоролики в интернете и шары, похожие на используемые в предвыборной гонке одним из кандидатов.
По сообщению пресс-службы новосибирской областной КПРФ, при мониторинге соцсетей обнаружены видеоролики с Навальным, который открыто призывает голосовать на выборах в Новосибирске за конкретного кандидата. А рядом с избирательным участком в Заельцовском районе наблюдатели обнаружили странные шары, очень похожие на те, что использовались в избирательной кампании одного из кандидатов.
«Агитации рядом с шарами не было. Видимо, тонкие психологи из штаба кандидата рассчитывают на то, что у избирателя сработает «условный рефлекс», — говорится в сообщении.
Отметим, что на карте нарушений на выборах в Новосибирске имеется два сообщения о незаконной агитации с использованием фото. В частности, на школьных стендах с государственной символикой и фотографиями руководителя страны и региона осталась фотография действующего мэра, выдвинувшего свою кандидатуру наряду с 14 другими претендентами.
Напомним, Новосибирск показывает рекордно низкую явку на выборах мэра города.
Юлия Ткаченко
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