Новосибирцы не спешат на выборы: явка 5,4%

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На 12:00 явка избирателей составила чуть более 5%; активнее всего голосует Советский район областного центра.

За четыре часа голосования по выбору нового градоначальника в Новосибирске на избирательные участки пришли 64 тысячи 373 избирателя, что составляет 5,43% от общего числа. Самым активным оказался Советский район города, где проголосовали уже 7,3%. В тройке лидеров также Железнодорожный и Центральный районы.

Если же смотреть в числовом выражении, то лидирует самый крупный по количеству избирателей Ленинский район, где свои голоса отдали уже почти 10,5 тысяч человек. На втором месте Калининский район, где помимо мэрских проходят довыборы в горсовет по округу №12, на третьем — Октябрьский.

Напомним, на момент открытия избирательных участков досрочно свои голоса отдали почти 7 тысяч новосибирцев.