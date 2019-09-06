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Новосибирцы не спешат на выборы: явка 5,4%Рубрика: политика
08.09.2019 12:30
фото Сиб.фм
На 12:00 явка избирателей составила чуть более 5%; активнее всего голосует Советский район областного центра.
За четыре часа голосования по выбору нового градоначальника в Новосибирске на избирательные участки пришли 64 тысячи 373 избирателя, что составляет 5,43% от общего числа. Самым активным оказался Советский район города, где проголосовали уже 7,3%. В тройке лидеров также Железнодорожный и Центральный районы.
Если же смотреть в числовом выражении, то лидирует самый крупный по количеству избирателей Ленинский район, где свои голоса отдали уже почти 10,5 тысяч человек. На втором месте Калининский район, где помимо мэрских проходят довыборы в горсовет по округу №12, на третьем — Октябрьский.
Напомним, на момент открытия избирательных участков досрочно свои голоса отдали почти 7 тысяч новосибирцев.
Юлия Ткаченко
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