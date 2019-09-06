Новосибирцы показывают рекордно низкую явку на выборах

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На 15:00 местного времени отмечается низкая активность избирателей — всего 12%.

Нынешнее голосование по выбору главы города новосибирцы не очень жалуют. На избирательные участки пришли 142,6 тысячи человек, что составляет чуть более 12%. В 2014 году аналогичный показатель на 14:00 был равен 18%.

По-прежнему самыми активными остаются жители Советского, Железнодорожного и Центрального районов. Выше средней по городу явка и в Первомайском районе — почти 13%. В количественном же выражении голосования появились изменения. Лидером так и остался Ленинский район, однако Октябрьский теперь занимает второе место, обогнав почти на полторы тысячи отданных голосов.

Напомним, что на пост мэра Новосибирска претендуют 15 кандидатов, и не один из них не является членом правящей партии.