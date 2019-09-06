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Погода на 9 сентября в Новосибирске: переменная облачность, но без осадков
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Погода на 9 сентября в Новосибирске: переменная облачность, но без осадковРубрика: общество
09.09.2019 07:14
Фото Сиб.фм
Начало рабочей недели в Новосибирске ожидается с облачной погодой и без осадков; а уже со вторника пойдут дожди.
Переменную облачность и без осадков прогнозируют синоптики в Новосибирске в понедельник, 9 сентября. Об этом сообщается на сайте gismeteo.ru.
Температура воздуха днём +16…+19, ночью столбик термометра отпустится до +7…+9 градусов. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, с порывами до 4-6. Атмосферное давление 745 мм ртутного столба в течение дня будет слабо колебаться.
По народным приметам, осень будет сырая, а зима суровой. Об этом говорит обильный урожай рябины.
Напомним, 7 сентября синоптики прогнозировали тёплые выходные в Новосибирске.
Анатолий Якимов
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Погода на 9 сентября в Новосибирске: переменная облачность, но без осадков
За подкуп избирателей в Новосибирске возбудили административное дело
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
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