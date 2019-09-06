Предприимчивый дальнобойщик, неделя хоккея и скандальный клип – итоги недели Сиб.фм

Фото Денис Винокуров, архив Сиб.фм

Первая сентябрьская неделя в Новосибирске была спортивной. Три хоккейных матча ХК «Сибирь», поражение в футболе новосибирской команды от «Иртыша», фестиваль бега и городской велопробег. Коме того из материалов корреспондентов Сиб.фм мы узнали о дальнобойщике, который распродал фуру мороженого, как накажут барабинских хулиганов, распускавших руки, и о новом клипе трио Silenzium. Главные события недели – в итогах недели Сиб.фм.

Предприимчивый дальнобойщик

В понедельник, 2 сентября, новосибирцы узнали о дальнобойщике, продавшем фуру мороженого. Молодой человек должен был доставить сладкое лакомство из Новосибирска в Якутск. Однако неподалёку от Красноярска автомобиль сломался. Почти две недели хозяин товара думал, что делать со скоропортящимся продуктом. В результате он отказался от груза и переложил стоимость на водителя. Он не растерялся и разместил объявление в социальных сетях о продаже мороженого. Красноярцы раскупили товар по цене 100 рублей коробка пломбира, а рожки за 300 рублей за несколько часов, несмотря на то, что им пришлось стоять в небольшой очереди.

Первая победа ХК «Сибирь»

Во вторник, 3 сентября, ХК «Сибирь» в первом матче Чемпионата Континентальной хоккейной лиги победили «Амур» из Хабаровска со счётом 2:1. Шайбы в ворота соперников забили Максим Казаков и Юусо Пуустинен. В четверг «сибиряки» разгромили ХК «Авангард» со счётом 5:1. Шайбы забили: Илья Морозов, Юрки Йокипакка, Микаэль Руохомаа и дубль оформил Егор Миловзоров. А вот субботний матч с ХК «Салават Юлаев» новосибирская команда проиграла – 1:3.

Назад в 90-е

Утро среды,4 сентября, запомнилось тем, что в одном из дворов в Железнодорожном районе Новосибирска сгорел автомобиль Range Rover Sport. Во время пожара пострадал ещё один автомобиль — KIA Rio X-Line. Как рассказал корреспонденту Сиб.фм хозяин сгоревшего авто, кто-то специально поджёг его машину. А соседи рассказали, что неизвестные подожгли люксовый внедорожник из зависти.

Суд над хулиганами из Барабинска

В четверг, 5 сентября, стало известно, что начался суд над двумя подростками, избившими в апреле своих сверстников в городе Барабинске. Прокурор просит привлечь обвиняемых к общественным работам на 130 и 150 часов. Заседание суда продолжится 11 сентября. Именно в этот день подростки выступят с последним словом.

Скандальный клип трио Silenzium

В пятницу, 6 сентября, десятки подписчиков не одобрили новый клип новосибирского трио Silenzium. Девушки, одевшись панками, сняли видео под метромостом. Новый клип собрал сотни негативных комментариев. Однако с момента размещения клипа на Youtube, ролик уже набрал около 15 тысяч просмотров.

День рождения Бердска

В субботу, 7 сентября, бердчане отпраздновали 303-ю годовщину со дня основания города. Праздничное утро жители Бердска начали с массовой зарядки. Затем в течение дня они участвовали в массовых мероприятиях, мастер-классах. А вечером их ждал праздничный фейерверк из 600 залпов.

Новосибирск выбирает мэра

В воскресенье, 8 сентября, проходит единый день голосования. В этот день жители Новосибирска выбирают мэра города. В Республике Алтай и Забайкальском крае, и ещё нескольких регионах – губернаторов. Явка на выборах главы Новосибирска на полдень составила всего 5,4%. Активнее всего голосуют жители Советского, Железнодорожного и Центрального районов. До окончания голосования ещё есть время. Избирательные участки закроются ровно в 20:00.