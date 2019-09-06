2 балла
+14
66 72.89
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

На выборах губернатора Забайкалья назвали первые результаты

сегодня 20:30 Общество 0 Коммент.

Голосование в Новосибирской области завершилось

сегодня 20:00 Общество 0 Коммент.

На железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с поездом

сегодня 19:41 Хроника 0 Коммент.

Не набирается даже четверти голосов на выборах в Новосибирске

сегодня 18:26 Политика 0 Коммент.

Предприимчивый дальнобойщик, неделя хоккея и скандальный клип – итоги недели Сиб.фм

сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирские коммунисты пожаловались на незаконную агитацию в день выборов

сегодня 17:46 Политика 0 Коммент.

Новосибирцы показывают рекордно низкую явку на выборах

сегодня 15:55 Политика 0 Коммент.

Жительница Междуреченска отдала мошенникам 630 тысяч рублей

сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не спешат на выборы: явка 5,4%

сегодня 12:30 Политика 0 Коммент.

Два ребёнка пострадали в ДТП в Новосибирской области

сегодня 11:57 Хроника 0 Коммент.

Энергетики объяснили причину масштабного отключения электричества в Омске

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC

сегодня 10:43 0 Коммент.

На выборах мэра Новосибирска проголосовали уже почти семь тысяч человек

сегодня 09:35 Политика 0 Коммент.

Волка на ночной трассе встретили жители Омской области

сегодня 08:59 Хроника 0 Коммент.

НГУ 60 лет: программа празднования

сегодня 08:42 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило об опасности осенней рыбалки

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Видео: салют в Бердске - 600 залпов в 303 День рождения

вчера 23:06 Общество 0 Коммент.

Хабиб против Дастина: бессонная ночь обеспечена новосибирским болельщикам

вчера 22:19 Общество 0 Коммент.

“Сибирь” уступила “Салавату Юлаеву” на своём поле

вчера 21:37 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Предприимчивый дальнобойщик, неделя хоккея и скандальный клип – итоги недели Сиб.фм

Рубрика: общество

08.09.2019 18:00

Фото Денис Винокуров, архив Сиб.фм

Первая сентябрьская неделя в Новосибирске была спортивной. Три хоккейных матча ХК «Сибирь», поражение в футболе новосибирской команды от «Иртыша», фестиваль бега и городской велопробег. Коме того из материалов корреспондентов Сиб.фм мы узнали о дальнобойщике, который распродал фуру мороженого, как накажут барабинских хулиганов, распускавших руки, и о новом клипе трио Silenzium. Главные события недели – в итогах недели Сиб.фм.

Предприимчивый дальнобойщик

В понедельник, 2 сентября, новосибирцы узнали о дальнобойщике, продавшем фуру мороженого. Молодой человек должен был доставить сладкое лакомство из Новосибирска в Якутск. Однако неподалёку от Красноярска автомобиль сломался. Почти две недели хозяин товара думал, что делать со скоропортящимся продуктом. В результате он отказался от груза и переложил стоимость на водителя. Он не растерялся и разместил объявление в социальных сетях о продаже мороженого. Красноярцы раскупили товар по цене 100 рублей коробка пломбира, а рожки за 300 рублей за несколько часов, несмотря на то, что им пришлось стоять в небольшой очереди.

Первая победа ХК «Сибирь»

Во вторник, 3 сентября, ХК «Сибирь» в первом матче Чемпионата Континентальной хоккейной лиги победили «Амур» из Хабаровска со счётом 2:1.  Шайбы в ворота соперников забили Максим Казаков и Юусо Пуустинен. В четверг «сибиряки» разгромили ХК «Авангард» со счётом 5:1. Шайбы забили: Илья Морозов, Юрки Йокипакка, Микаэль Руохомаа и дубль оформил Егор Миловзоров. А вот субботний матч с ХК «Салават Юлаев» новосибирская команда проиграла – 1:3.

Назад в 90-е

Утро среды,4 сентября, запомнилось тем, что в одном из дворов в Железнодорожном районе Новосибирска сгорел автомобиль Range Rover Sport. Во время пожара пострадал ещё один автомобиль — KIA Rio X-Line. Как рассказал корреспонденту Сиб.фм хозяин сгоревшего авто, кто-то специально поджёг его машину. А соседи рассказали, что неизвестные подожгли люксовый внедорожник из зависти.

Суд над хулиганами из Барабинска

В четверг, 5 сентября, стало известно, что начался суд над двумя подростками, избившими в апреле своих сверстников в городе Барабинске. Прокурор просит привлечь обвиняемых к общественным работам на 130 и 150 часов. Заседание суда продолжится 11 сентября. Именно в этот день подростки выступят с последним словом.

Скандальный клип трио Silenzium

В пятницу, 6 сентября, десятки подписчиков не одобрили новый клип новосибирского трио Silenzium. Девушки, одевшись панками, сняли видео под метромостом. Новый клип собрал сотни негативных комментариев. Однако с момента размещения клипа на Youtube, ролик уже набрал около 15 тысяч просмотров. 

День рождения Бердска

В субботу, 7 сентября, бердчане отпраздновали 303-ю годовщину со дня основания города. Праздничное утро жители Бердска начали с массовой зарядки. Затем в течение дня они участвовали в массовых мероприятиях, мастер-классах. А вечером их ждал праздничный фейерверк из 600 залпов. 

Новосибирск выбирает мэра

В воскресенье, 8 сентября, проходит единый день голосования. В этот день жители Новосибирска выбирают мэра города. В Республике Алтай и Забайкальском крае, и ещё нескольких регионах – губернаторов. Явка на выборах главы Новосибирска на полдень составила всего 5,4%.  Активнее всего голосуют жители Советского, Железнодорожного и Центрального районов. До окончания голосования ещё есть время. Избирательные участки закроются ровно в 20:00.

 

Анатолий Якимов

Теги: хоккей выборы Сиб.фм итоги

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

На выборах губернатора Забайкалья назвали первые результаты

сегодня 20:30 Общество 0 Коммент.

Голосование в Новосибирской области завершилось

сегодня 20:00 Общество 0 Коммент.

На железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с поездом

сегодня 19:41 Хроника 0 Коммент.

Не набирается даже четверти голосов на выборах в Новосибирске

сегодня 18:26 Политика 0 Коммент.

Предприимчивый дальнобойщик, неделя хоккея и скандальный клип – итоги недели Сиб.фм

сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирские коммунисты пожаловались на незаконную агитацию в день выборов

сегодня 17:46 Политика 0 Коммент.

Новосибирцы показывают рекордно низкую явку на выборах

сегодня 15:55 Политика 0 Коммент.

Жительница Междуреченска отдала мошенникам 630 тысяч рублей

сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не спешат на выборы: явка 5,4%

сегодня 12:30 Политика 0 Коммент.

Два ребёнка пострадали в ДТП в Новосибирской области

сегодня 11:57 Хроника 0 Коммент.

Энергетики объяснили причину масштабного отключения электричества в Омске

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC

сегодня 10:43 0 Коммент.

На выборах мэра Новосибирска проголосовали уже почти семь тысяч человек

сегодня 09:35 Политика 0 Коммент.

Волка на ночной трассе встретили жители Омской области

сегодня 08:59 Хроника 0 Коммент.

НГУ 60 лет: программа празднования

сегодня 08:42 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило об опасности осенней рыбалки

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Видео: салют в Бердске - 600 залпов в 303 День рождения

вчера 23:06 Общество 0 Коммент.

Хабиб против Дастина: бессонная ночь обеспечена новосибирским болельщикам

вчера 22:19 Общество 0 Коммент.

“Сибирь” уступила “Салавату Юлаеву” на своём поле

вчера 21:37 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
05.09.2019

События выходных: день выборов и холм ужасов

Как не пр...

Читать далее
Image
04.09.2019

«Сибирь» новая – задачи старые

Сможет ли новосибирский клуб снят...

Читать далее
Image
29.08.2019

Мэр и остальные

Дебаты показали, что в городе есть настоящий лидер...

Читать далее
Image
25.07.2019

События выходных: «Пикник Фест» и обнажёнка в «метро»

Фестиваль гриля с бесплатным мясом и рок-музыка для горячих сердец: самое интересное с пятницы по воскресенье в Ново...

Читать далее
Image
10.06.2019

Казус Пинус

Женское ли дело быть кандидатом в мэры Новосибирска...

Читать далее
Image
15.05.2019

Широким фронтом

Известные новосибирцы создали движение «Локоть – наш мэр!»...

Читать далее

Новости по теме

На выборах губернатора Забайкалья назвали первые результаты сегодня 20:30 Голосование в Новосибирской области завершилось сегодня 20:00 Не набирается даже четверти голосов на выборах в Новосибирске сегодня 18:26 Новосибирские коммунисты пожаловались на незаконную агитацию в день выборов сегодня 17:46 Заполненные за действующего мэра бюллетени выдали избирателям в Новосибирске сегодня 16:32

Популярное

Image

Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в Як...

Image

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения...

Image

Вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосиби...

Image

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве нов...

Image

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

Image

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

Image

Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске

Image

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну него...

Image

Омский аэропорт остался без электричества

Image

Самые пышногрудые женщины живут в Новосибирске

Image

ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

Image

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

Image

Новосибирский оперный театр уволил заслуженного артиста России