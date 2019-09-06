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В России будет инвентаризирована система здравоохранения

Рубрика: общество

09.09.2019 07:52

Фото с сайта pixabay.com

Плохая оснащённость медицинских учреждений и отсутствие финансирования являются большой проблемой регионального здравоохранения; инвентаризация будет направлена на выяснение потребностей.

Инвентаризация системы здравоохранения должна пройти во всех регионах России. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире Первого канала.

По её словам, регионам необходимо провести инвентаризацию всей системы здравоохранения. Это позволит понять, насколько доступно и качественно может оказываться медицинская помощь в том или ином населённом пункте. Кроме того, региональным властям необходимо продумать механизм модернизации системы обязательного медицинского страхования.

«Больший объем финансовых ресурсов получают большие учреждения, а поликлиники с небольшим количеством прикрепленного контингента получают деньги по так называемому душевому принципу. В среднем за 2018 год 80% приходится на заработную плату. Всё остальное — лекарства, расходные материалы, дорогостоящие обследования», — пояснила вице-премьер.

Она добавила, что на обновление аппаратуры и инфраструктуры лечебных учреждений, несмотря на определённый срок износа, финансирование не закладывается.

Напомним, с 9 августа в Новосибирской области работает вертолёт санавиации.

 

Анатолий Якимов

Теги: здоровье медицина здравоохранение больницы Россия

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В Новосибирске новый мэр

сегодня 08:09 Политика 0 Коммент.

В России будет инвентаризирована система здравоохранения

сегодня 07:52 Общество 0 Коммент.

Погода на 9 сентября в Новосибирске: переменная облачность, но без осадков

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

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вчера 23:23 Политика 0 Коммент.

Анатолий Локоть: Нет сомнения, что мы победили

вчера 22:48 Политика 0 Коммент.

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вчера 22:26 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска

вчера 22:11 Политика 0 Коммент.

За подкуп избирателей в Новосибирске возбудили административное дело

вчера 21:13 Общество 0 Коммент.

На выборах губернатора Забайкалья назвали первые результаты

вчера 20:30 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:41 Хроника 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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