В России будет инвентаризирована система здравоохранения

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В России будет инвентаризирована система здравоохраненияРубрика: общество
09.09.2019 07:52
Фото с сайта pixabay.com
Плохая оснащённость медицинских учреждений и отсутствие финансирования являются большой проблемой регионального здравоохранения; инвентаризация будет направлена на выяснение потребностей.
Инвентаризация системы здравоохранения должна пройти во всех регионах России. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире Первого канала.
По её словам, регионам необходимо провести инвентаризацию всей системы здравоохранения. Это позволит понять, насколько доступно и качественно может оказываться медицинская помощь в том или ином населённом пункте. Кроме того, региональным властям необходимо продумать механизм модернизации системы обязательного медицинского страхования.
«Больший объем финансовых ресурсов получают большие учреждения, а поликлиники с небольшим количеством прикрепленного контингента получают деньги по так называемому душевому принципу. В среднем за 2018 год 80% приходится на заработную плату. Всё остальное — лекарства, расходные материалы, дорогостоящие обследования», — пояснила вице-премьер.
Она добавила, что на обновление аппаратуры и инфраструктуры лечебных учреждений, несмотря на определённый срок износа, финансирование не закладывается.
Напомним, с 9 августа в Новосибирской области работает вертолёт санавиации.
Анатолий Якимов
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