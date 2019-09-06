Волка на ночной трассе встретили жители Омской области

скриншот со страницы группы "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте"

В свете фар волк продолжал охоту на ежа; хищника не напугало присутствие людей.

Двое жителей Калачинска Омской области были немало удивлены, когда в свете фар на дороге оказался волк. Видеоролик разместил в паблике “ЧП Омск” Андрей Кравченко.

На кадрах видно, как хищник, не стесняясь фар автомобиля, волк пытается расправиться со своей добычей прямо на асфальтированной дороге.

“Волк, серый волк. На трассе. Город Калачинск. Поймал ёжика, хочет жрать”, — комментируют встречу с хищником попутчики.

Несколько раз хищник обходит машину, повторяя попытки добраться до своей добычи, а потом удаляется в темноту.

“Вот так вот, ночью опасно гулять”, — комментируют произошедшее мужчины в автомобиле.

Напомним, в начале августа жители Иркутской области сняли бегущих от лесного пожара лис.