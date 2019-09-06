За подкуп избирателей в Новосибирске возбудили административное дело

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На одном из избирательных участков Калининского района член участковой комиссии обратилась в правоохранительные органы в связи с подкупом граждан; четверо мужчин предлагали деньги за голос, отданный на довыборах депутата горсовета.

По обращению о подкупе на выборах в Новосибирске заведено дело об административном правонарушении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя горисполкома Тамары Краткой.

Как сообщают местные СМИ, четверо мужчин предлагали гражданам проголосовать за определённого кандидата. За это им предлагали заплатить деньги. Происшествие произошло на одном из участков в Калининском районе. Здесь в Единый день голосования проходили довыборы депутата в Новосибирский городской совет.

Как рассказали корреспонденту Сиб.фм, явка на довыборах депутата горсовета по 12 округу вместо Дмитрия Прибаловца в Калининском районе на 19:30 составила 22,82%. Это выше чем на выборах мэра Новосибирска.

Напомним, 8 сентября на выборах губернатора Забайкальского края в краевую избирательную комиссию поступила только одна жалоба.