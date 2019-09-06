Заполненные за действующего мэра бюллетени выдали избирателям в Новосибирске

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Заполненные за действующего мэра бюллетени выдали избирателям в НовосибирскеРубрика: политика
08.09.2019 16:32
фото с сайта НРО ЛДПР
На участке №1454 в Дзержинском районе Новосибирска зафиксирован случай выдачи нелегитимного избирательного бюллетеня.
Как сообщает пресс-служба Новосибирского регионального отделения ЛДПР, на избирательном участке в школе №96 в Дзержинском районе Новосибирска был выдан избирательный бюллетень с отметкой за действующего мэра города Анатолия Локтя. Сообщается, что в данный момент оформляется заявление о нарушении в городской избирательной комиссии.
В социальных сетях появились сообщения из переписки наблюдателей на выборах, что подобный случай зафиксирован и на участке №1847 — место голосования школа №11 на улице Бориса Богаткова. Женщина, получившая такой бюллетень потребовала признать его недействительным и выдать ей новый.
Официальной информации о фиксации вышеназванных нарушений не поступало.
Юлия Ткаченко
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