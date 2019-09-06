Заполненные за действующего мэра бюллетени выдали избирателям в Новосибирске

фото с сайта НРО ЛДПР

На участке №1454 в Дзержинском районе Новосибирска зафиксирован случай выдачи нелегитимного избирательного бюллетеня.

Как сообщает пресс-служба Новосибирского регионального отделения ЛДПР, на избирательном участке в школе №96 в Дзержинском районе Новосибирска был выдан избирательный бюллетень с отметкой за действующего мэра города Анатолия Локтя. Сообщается, что в данный момент оформляется заявление о нарушении в городской избирательной комиссии.

В социальных сетях появились сообщения из переписки наблюдателей на выборах, что подобный случай зафиксирован и на участке №1847 — место голосования школа №11 на улице Бориса Богаткова. Женщина, получившая такой бюллетень потребовала признать его недействительным и выдать ей новый.

Официальной информации о фиксации вышеназванных нарушений не поступало.