1 балл
+19
66 72.89
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Жительница Междуреченска отдала мошенникам 630 тысяч рублей

сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не спешат на выборы: явка 5,4%

сегодня 12:30 Политика 0 Коммент.

Два ребёнка пострадали в ДТП в Новосибирской области

сегодня 11:57 Хроника 0 Коммент.

Энергетики объяснили причину масштабного отключения электричества в Омске

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC

сегодня 10:43 0 Коммент.

На выборах мэра Новосибирска проголосовали уже почти семь тысяч человек

сегодня 09:35 Политика 0 Коммент.

Волка на ночной трассе встретили жители Омской области

сегодня 08:59 Хроника 0 Коммент.

НГУ 60 лет: программа празднования

сегодня 08:42 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило об опасности осенней рыбалки

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Видео: салют в Бердске - 600 залпов в 303 День рождения

вчера 23:06 Общество 0 Коммент.

Хабиб против Дастина: бессонная ночь обеспечена новосибирским болельщикам

вчера 22:19 Общество 0 Коммент.

“Сибирь” уступила “Салавату Юлаеву” на своём поле

вчера 21:37 Общество 0 Коммент.

Можно есть на ночь: диетологи назвали безопасные продукты

вчера 21:15 Общество 0 Коммент.

ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

вчера 20:07 Общество 0 Коммент.

Коровы насмерть затоптали жительницу Новосибирской области

вчера 19:36 Хроника 0 Коммент.

Жительница Новосибирска пропала при покупке автомобиля

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

Герман Греф обратился к правоохранителям из-за хищений в Республике Алтай

вчера 18:29 Общество 0 Коммент.

Многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею более 5 миллионов рублей

вчера 17:57 Общество 0 Коммент.

Информацию о новых взрывах в Ачинске подтвердили в МЧС по Красноярскому краю

вчера 17:30 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Жительница Междуреченска отдала мошенникам 630 тысяч рублей

Рубрика: проиcшествия

08.09.2019 13:28

Женщина поверила звонившему мужчине, который сообщил о полагающейся компенсации вкладчику финансовой пирамиды.

В полицию Междуреченска обратилась 36-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее обманным путём выманили 633 тысячи рублей. Пострадавшая рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о компенсационных выплатах.

Якобы он занимается выплатой долгов вкладчикам финансовой пирамиды, и женщине полагается выплата в 6,5 миллионов рублей. Чтобы получить эти деньги, необходимо оплатить 10% от указанной суммы на налоги. Потерпевшая поверила мошеннику и направила на указанный им банковский счёт свои сбережения. Однако после перевода денег мужчина перестал брать трубку, а потом и вовсе отключил телефон. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В случае установления виновника, ему грозит до шести лет лишения свободы. 

Напомним, в апреле в Кузбассе женщина отдала более 1 миллиона рублей за обещанную компенсацию. 

Юлия Ткаченко

Теги: мошенничество Кузбассс

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Жительница Междуреченска отдала мошенникам 630 тысяч рублей

сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не спешат на выборы: явка 5,4%

сегодня 12:30 Политика 0 Коммент.

Два ребёнка пострадали в ДТП в Новосибирской области

сегодня 11:57 Хроника 0 Коммент.

Энергетики объяснили причину масштабного отключения электричества в Омске

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC

сегодня 10:43 0 Коммент.

На выборах мэра Новосибирска проголосовали уже почти семь тысяч человек

сегодня 09:35 Политика 0 Коммент.

Волка на ночной трассе встретили жители Омской области

сегодня 08:59 Хроника 0 Коммент.

НГУ 60 лет: программа празднования

сегодня 08:42 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило об опасности осенней рыбалки

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Видео: салют в Бердске - 600 залпов в 303 День рождения

вчера 23:06 Общество 0 Коммент.

Хабиб против Дастина: бессонная ночь обеспечена новосибирским болельщикам

вчера 22:19 Общество 0 Коммент.

“Сибирь” уступила “Салавату Юлаеву” на своём поле

вчера 21:37 Общество 0 Коммент.

Можно есть на ночь: диетологи назвали безопасные продукты

вчера 21:15 Общество 0 Коммент.

ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

вчера 20:07 Общество 0 Коммент.

Коровы насмерть затоптали жительницу Новосибирской области

вчера 19:36 Хроника 0 Коммент.

Жительница Новосибирска пропала при покупке автомобиля

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

Герман Греф обратился к правоохранителям из-за хищений в Республике Алтай

вчера 18:29 Общество 0 Коммент.

Многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею более 5 миллионов рублей

вчера 17:57 Общество 0 Коммент.

Информацию о новых взрывах в Ачинске подтвердили в МЧС по Красноярскому краю

вчера 17:30 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.07.2019

Чего в земле не утаить

У Новосибирска, активно вступавшегося за Ивана Гол...

Читать далее
Image
25.01.2019

Займи срочно денег

Интернет-мошенник о взломах аккаунтов, «лохах» и шальных...

Читать далее
Image
26.01.2017

Финансовая безопасность: бережёного банк бережёт

Самые популярные способы мошенничества с банковскими счетам...

Читать далее

Новости по теме

Экс-преподаватель вуза Кемерова отправится в колонию за мошенничество на три миллиона вчера 12:20 Суд опередил «охотников за головой» новосибирского перекупщика запчастей 29.08.2019 Пожилая сердечница выживала неделями из-за аферы с кошельком в Новосибирске 27.08.2019 У экс-владельца «Сибэко» Михаила Абызова арестовали имущество на 27 миллиардов рублей 26.08.2019

Популярное

Image

Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в Як...

Image

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения...

Image

Вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосиби...

Image

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве нов...

Image

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

Image

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

Image

Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске

Image

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну него...

Image

Омский аэропорт остался без электричества

Image

Самые пышногрудые женщины живут в Новосибирске

Image

Новосибирский оперный театр уволил заслуженного артиста России

Image

ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

Image

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири