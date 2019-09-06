Жительница Междуреченска отдала мошенникам 630 тысяч рублей

Женщина поверила звонившему мужчине, который сообщил о полагающейся компенсации вкладчику финансовой пирамиды.

В полицию Междуреченска обратилась 36-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее обманным путём выманили 633 тысячи рублей. Пострадавшая рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о компенсационных выплатах.

Якобы он занимается выплатой долгов вкладчикам финансовой пирамиды, и женщине полагается выплата в 6,5 миллионов рублей. Чтобы получить эти деньги, необходимо оплатить 10% от указанной суммы на налоги. Потерпевшая поверила мошеннику и направила на указанный им банковский счёт свои сбережения. Однако после перевода денег мужчина перестал брать трубку, а потом и вовсе отключил телефон.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В случае установления виновника, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в апреле в Кузбассе женщина отдала более 1 миллиона рублей за обещанную компенсацию.