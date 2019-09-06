Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска

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Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра НовосибирскаРубрика: политика, общество
09.09.2019 15:54
Фото Сиб.фм
Действующий и вновь избранный мэр Новосибирска Анатолий Локоть поделился планами на ближайшие пять лет; главная задача – реализовать семь пунктов предвыборной программы.
Прямые выборы мэра Новосибирска должны быть сохранены. Об этом заявил вновь избранный глава города на пресс-конференции.
«У нас сохраняется демократическая традиция, как я и обещал пять лет назад, прямым голосованием определять исполнительную власть, руководство местного самоуправления, мэрии города Новосибирска», – сообщил Анатолий Локоть.
Такая возможность воспользоваться своим пассивным избирательным правом была у любого новосибирца. Все, кто желает и соблюдает законодательство, могли зарегистрироваться и вести свою избирательную кампанию. По его мнению, набор кандидатов был богатым – 15 человек. Соответственно было представлено 15 путей развития Новосибирска.
Градоначальник видит позитив в том, что явка на выборах была рекордно низкой. На участки пришли чуть более 20 % избирателей.
«Если бы новосибирцев не устраивало, как развивается город Новосибирск, если бы здесь происходили какие-то протесты, столкновения, явка была бы выше. А раз новосибирцы предпочли провести выходные за городом, то, значит, их всё устраивает», – прокомментировал явку глава города.
Он также рассказал, что в ближайшие пять лет в городе будет осуществляться программа «Семь пунктов», с которой Анатолий Локоть шёл на выборы.
Напомним, 8 сентября новосибирцы выбирали мэра города.
Анатолий Якимов
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