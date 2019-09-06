Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России»

фото пресс-службы правительства новосибирской области

Миссия направлена на то, чтобы помочь жителям сёл словом и делом; гуманитарный проект реализуется уже 24 года.

В Новосибирской области состоялась торжественная церемония отправки автопоезда «За духовное возрождение России». В мероприятии приняли участие глава региона Андрей Травников, председатель заксобрания Андрей Шимкив и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Духовно-просветительскую и социально-благотворительную акцию Новосибирская область вместе с митрополией реализует уже на протяжении 24 лет. Уникальный гуманитарный проект объединяет врачей, социальных работников, деятелей культуры, педагогов и священников, чтобы оказать духовную поддержку жителям отдалённых сёл. Люди всегда ждут и радушно принимают участников миссии, прибывающих помочь словом и делом.

«Мы каждый раз убеждаемся: жителям самых маленьких и самых отдалённых деревень нужна не только практическая помощь – медицинская, социальная. Не менее важна и духовная работа, возможность прикоснуться к культурным ценностям родного региона. Также очень сильна патриотическая составляющая проекта», – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Примечательно, что в этом году акция пройдёт в формате автопоезда. Это значит, что участники миссии, которых в этот раз около 180 человек, смогут добраться даже до тех поселений, которые находятся далеко от железной дороги. В этом году акция пройдёт с 9 по 24 сентября и охватит 49 населённых пунктов семи районов области: автопоезд посетит Кыштовский, Венгеровский и Северный, Доволенский, Здвинский, Кочковский районы и Маслянинский районы.

Любой желающий сможет побеседовать со священником, купить духовную литературу и получить святую воду. Также в программе медицинское обследование, выступления творческих коллективов, лекции и выставки, научно-образовательные мероприятия для детей, консультации специалистов социальной защиты и многое другое.

Организаторами акции выступают правительство Новосибирской области, Новосибирская митрополия Русской Православной Церкви, администрации муниципальных районов.

Напомним, 6 сентября губернатор обсудил с руководством «Почты России» строительство нового логистического центра в Толмачёво.