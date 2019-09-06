Автобус с пассажирами попал в ДТП в Томске

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Автобус с пассажирами попал в ДТП в ТомскеРубрика: проиcшествия
09.09.2019 11:32
фото ГУ МВД по Томской области
В Томске на проспекте Фрунзе столкнулись автобус и грузовик; три человека госпитализированы.
Сегодня утром в Томске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта.
Автобус марки ПАЗ-32054, которым управлял 64-летний водитель, по неустановленным пока причинам совершил столкновение с припаркованным автофургоном. В результате ДТП три пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, 27 августа в Новосибирске нашли опасные для экологии автобусы.
Татьяна Картавых
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