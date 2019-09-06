Автобус с пассажирами попал в ДТП в Томске

фото ГУ МВД по Томской области

В Томске на проспекте Фрунзе столкнулись автобус и грузовик; три человека госпитализированы.

Сегодня утром в Томске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта.

Автобус марки ПАЗ-32054, которым управлял 64-летний водитель, по неустановленным пока причинам совершил столкновение с припаркованным автофургоном. В результате ДТП три пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 27 августа в Новосибирске нашли опасные для экологии автобусы.