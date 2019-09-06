«Дроны против «зергов»: учёные готовы остановить саранчу под Новосибирском

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Учёные раскритиковали снимки колоний саранчи из космоса за небольшое разрешение; предупредить нашествие вредителей помогут беспилотники.

Новосибирские учёные используют беспилотники, чтобы найти гнездовья саранчи и предупредить нашествие вредителей – с точки зрения геймеров прообраз популярной тактики «зерг раш». Сегодня, 9 сентября журнал «Наука в Сибири» рассказал о новой тактике агрономов.

Специалисты Института систематики и экологии животных СО РАН начали создавать цифровую карту распространения потенциального вредителя в Новосибирской области более года назад со спутниковых снимков.

Энтомологи выяснили, что самым опасным видом для региона является итальянский прус, который обычно гнездится в зарослях полыни, прутняка и тысячелистников на границе с Алтайским краем и Казахстаном. Когда лимит популяции превышается – саранча снимается с места и захватывает новые территории, пожирая сотни и даже тысячи гектар посевов зерновых.

«Космоснимки оказались для этой задачи неудобны. В основном они низкого разрешения, от 15 до 60 метров на один пиксель. Участки полыни на них практически неотличимы от другой растительности.Но после обработки снимков с дрона, в голубой части спектра хорошо видны места с преобладанием полыней и степного разнотравья. Подобная тактика поможет очертить участки гнездования итальянской саранчи», – сообщил профессор НГУ, доктор биологических наук Михаил Сергеев.

По данным учёного, последнее большое нашествие саранчи в Новосибирскую область произошло в 1999—2001 годах, но сейчас опять необходимо тщательно контролировать популяцию вредителей.

Напомним, 6 сентября мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже.