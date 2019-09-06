Два человека погибли в погребе под Новосибирском

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Два человека погибли в погребе под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
09.09.2019 10:13
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В Искитиме двое местных жителей отравились угарным газом; мужчины сушили погреб.
В Искитиме в воскресенье произошла трагедия. Двое мужчин погибли при просушке погреба. По версии медиков, которые констатировали смерть, люди отравились угарным газом, сообщает «Курьер.Среда.Бердск».
Как рассказали в искитимской службе гражданской защиты населения, мужчины разожгли в погребе костёр, а когда он прогорел – полезли убирать золу. При этом искитимцы не убедились, что дым и газ достаточно выветрились из подземелья.
Напомним, 4 сентября нелегальные золотодобытчики отравились угарным газом под Красноярском.
Татьяна Картавых
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