Два человека погибли в погребе под Новосибирском

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В Искитиме двое местных жителей отравились угарным газом; мужчины сушили погреб.

В Искитиме в воскресенье произошла трагедия. Двое мужчин погибли при просушке погреба. По версии медиков, которые констатировали смерть, люди отравились угарным газом, сообщает «Курьер.Среда.Бердск».

Как рассказали в искитимской службе гражданской защиты населения, мужчины разожгли в погребе костёр, а когда он прогорел – полезли убирать золу. При этом искитимцы не убедились, что дым и газ достаточно выветрились из подземелья.

Напомним, 4 сентября нелегальные золотодобытчики отравились угарным газом под Красноярском.