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Эксперты ОНФ поставили «кол» новосибирским дорогам

Рубрика: общество

09.09.2019 16:12

фото Общероссийского народного фронта

Общественное движение проверило дороги Новосибирска; безопасность и мобильность эксперты оценили на «единицу».

Эксперты Общероссийского народного фронта проверили дороги столицы Сибири. Состояние асфальта они оценили на «тройку», а безопасность и мобильность – на «единицу». Об этом сегодня сообщил Общероссийский народный фронт. 

Эксперты отметили, что хотя на «Карте убитых дорог» отмечено 370 участков Новосибирска, в действительности в городе гораздо больше улиц нуждаются в срочной реставрации. Ремонтные работы необходимо провести не только на окраинах Новосибирска, но и на центральных дорогах.

«В Новосибирске работает нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", но серьёзного прорыва в увеличении отремонтированных дорог мы не наблюдаем. По-прежнему можно встретить ямы на тех дорогах, которые не ремонтировались, а разметка держится всего пару недель. Нагляднее всего демонстрирует отношение администрации города к безопасности некачественная разметка, нанесённая по глубокой колее», – отметил депутат Госдумы Александр Васильев.

Участники движения остались недовольны перекрёстком улиц Селезнёва и Гоголя. Разметка там нанесена на колею, размеры которой в три раза превышают допустимые значения. Также у экспертов вызвал опасения нерегулируемый пешеходный переход на Кошурникова: разметка здесь совсем стёрлась, освещения недостаточно. Ещё общественники осмотрели Гусинобродское шоссе и обнаружили там ямы, частично засыпанные щебнем. 

По итогам исследования эксперты пришли к выводу, что автодорожная сеть города нуждается в значительных изменениях.

Напомним, в середине августа стало известно, что дорогу в Венгеровском районе отремонтируют за 190 миллионов рублей.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область дороги

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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