Эксперты ОНФ поставили «кол» новосибирским дорогам

Лента новостейПредложить новость
Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска
Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска
Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке
Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Эксперты ОНФ поставили «кол» новосибирским дорогамРубрика: общество
09.09.2019 16:12
фото Общероссийского народного фронта
Общественное движение проверило дороги Новосибирска; безопасность и мобильность эксперты оценили на «единицу».
Эксперты Общероссийского народного фронта проверили дороги столицы Сибири. Состояние асфальта они оценили на «тройку», а безопасность и мобильность – на «единицу». Об этом сегодня сообщил Общероссийский народный фронт.
Эксперты отметили, что хотя на «Карте убитых дорог» отмечено 370 участков Новосибирска, в действительности в городе гораздо больше улиц нуждаются в срочной реставрации. Ремонтные работы необходимо провести не только на окраинах Новосибирска, но и на центральных дорогах.
«В Новосибирске работает нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", но серьёзного прорыва в увеличении отремонтированных дорог мы не наблюдаем. По-прежнему можно встретить ямы на тех дорогах, которые не ремонтировались, а разметка держится всего пару недель. Нагляднее всего демонстрирует отношение администрации города к безопасности некачественная разметка, нанесённая по глубокой колее», – отметил депутат Госдумы Александр Васильев.
Участники движения остались недовольны перекрёстком улиц Селезнёва и Гоголя. Разметка там нанесена на колею, размеры которой в три раза превышают допустимые значения. Также у экспертов вызвал опасения нерегулируемый пешеходный переход на Кошурникова: разметка здесь совсем стёрлась, освещения недостаточно. Ещё общественники осмотрели Гусинобродское шоссе и обнаружили там ямы, частично засыпанные щебнем.
По итогам исследования эксперты пришли к выводу, что автодорожная сеть города нуждается в значительных изменениях.
Напомним, в середине августа стало известно, что дорогу в Венгеровском районе отремонтируют за 190 миллионов рублей.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска
Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска
Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке
Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное