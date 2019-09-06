Фестиваль «Жить на природе» пройдёт в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
ФК «Новосибирск» и барнаульское «Динамо» не смогли выяснить кто сильнее
Путин назначил известного следователя начальником новосибирской полиции
Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска
Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Фестиваль «Жить на природе» пройдёт в НовосибирскеРубрика: афиша, общество
09.09.2019 21:59
фото и видео СИБ.фм и "Клевер"
Семейный праздник состоится в коттеджном посёлке «Клевер» 15 сентября; среди гостей будет разыгран земельный участок.
Коттеджный посёлок «Клевер» устраивает торжественный праздник в честь своего четырёхлетия. Фестиваль «Жить на природе» при поддержке Сиб.фм пройдёт 15 сентября с 14:00 до 19:00. Среди гостей разыграют земельный участок.
Гостей ждёт выступление Ohotin Blues Band – лучших новосибирских музыкантов в стиле блюз, по версии премии «Top10 Artist Nsk». Квартет появился в 2012 году, его состав сформировали барабанщик Артём Звягин, известный по работе в группе «Штрих-Кот», участник множества новосибирских групп, бас-гитарист Юрий Иушин, известная новосибирская певица Катерина Охотина и мультиинструменталист Александр Охотин, особенно известный виртуозной скрипкой.
Уже пять лет коллектив радует слушателей авторским исполнением песен великих блюзменов – Роберта Джонсона, Хаулина Вульфа, Джимми Рида и других. Насладиться культурой блюза может любой слушатель – группа исполняет также жанровые каверы на хиты Amy Winehouse, Tom Jones, Joe Cocker, Elthon John, Eric Clapton и так далее.
Друзья Александра Охотина из группы Spray оживят вечер рок-н-роллом и фанком. Под предводительством «ковбоя» в клетчатой рубашке Игоря Зудина уже девять лет творят «Дикий запад» посреди сибирских степей. Завсегдатаи легендарной «Трубы» и публика «Открой рот бара» рекомендует.
Гости праздника смогут принять участие в увлекательном интерактивном мастер-классе по строительству загородных домов. Также жителям и гостям посёлка «Клевер» расскажут обо всех тонкостях создания кукол ручной работы. А самым маленьким детям не дадут заскучать профессиональные аниматоры. Они подготовят интереснейшую развлекательную программу
Обещаем, что никто не останется голодным! На фестивале новосибирцев будут ждать угощения на свежем воздухе.
А в завершении вчера гостей ждёт самый главный сюрприз, – розыгрыш земельного участка в коттеджном посёлке «Клевер». Для того, чтобы стать тем самым счастливчиком, который выиграет заветный приз, нужно лишь подать свою заявку на участие до 14:00 15 сентября на сайте Сиб.фм и прийти на праздник. Любой может попытаться поймать удачу за хвост!
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
ФК «Новосибирск» и барнаульское «Динамо» не смогли выяснить кто сильнее
Путин назначил известного следователя начальником новосибирской полиции
Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска
Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное