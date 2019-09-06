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Фестиваль «Жить на природе» пройдёт в Новосибирске

Рубрика: афиша, общество

09.09.2019 21:59

фото и видео СИБ.фм и "Клевер"

Семейный праздник состоится в коттеджном посёлке «Клевер» 15 сентября; среди гостей будет разыгран земельный участок. 

Коттеджный посёлок «Клевер» устраивает торжественный праздник в честь своего четырёхлетия. Фестиваль «Жить на природе» при поддержке Сиб.фм пройдёт 15 сентября с 14:00 до 19:00. Среди гостей разыграют земельный участок.

Гостей ждёт выступление Ohotin Blues Band – лучших новосибирских музыкантов в стиле блюз, по версии премии «Top10 Artist Nsk». Квартет появился в 2012 году, его состав сформировали барабанщик Артём Звягин, известный по работе в группе «Штрих-Кот», участник множества новосибирских групп, бас-гитарист Юрий Иушин, известная новосибирская певица Катерина Охотина и мультиинструменталист Александр Охотин, особенно известный виртуозной скрипкой.

Уже пять лет коллектив радует слушателей авторским исполнением песен великих блюзменов – Роберта Джонсона, Хаулина Вульфа, Джимми Рида и других. Насладиться культурой блюза может любой слушатель – группа исполняет также жанровые каверы на хиты Amy Winehouse, Tom Jones, Joe Cocker, Elthon John, Eric Clapton и так далее.

Друзья Александра Охотина из группы Spray оживят вечер рок-н-роллом и фанком. Под предводительством «ковбоя» в клетчатой рубашке Игоря Зудина уже девять лет творят «Дикий запад» посреди сибирских степей. Завсегдатаи легендарной «Трубы» и публика «Открой рот бара» рекомендует.    

Гости праздника смогут принять участие в увлекательном интерактивном мастер-классе по строительству загородных домов. Также жителям и гостям посёлка «Клевер» расскажут обо всех тонкостях создания кукол ручной работы. А самым маленьким детям не дадут заскучать профессиональные аниматоры. Они подготовят интереснейшую развлекательную программу

Обещаем, что никто не останется голодным! На фестивале новосибирцев будут ждать угощения на свежем воздухе.

А в завершении вчера гостей ждёт самый главный сюрприз, – розыгрыш земельного участка в коттеджном посёлке «Клевер». Для того, чтобы стать тем самым счастливчиком, который выиграет заветный приз, нужно лишь подать свою заявку на участие до 14:00 15 сентября на сайте Сиб.фм и прийти на праздник. Любой может попытаться поймать удачу за хвост!

Никита Минин

Теги: Новосибирская область праздник

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