0 балла
+12
65.57 72.33
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

ФК «Новосибирск» и барнаульское «Динамо» не смогли выяснить кто сильнее

вчера 22:21 Общество 0 Коммент.

Фестиваль «Жить на природе» пройдёт в Новосибирске

вчера 21:59 Афиша 0 Коммент.

Путин назначил известного следователя начальником новосибирской полиции

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

«Дроны против «зергов»: учёные готовы остановить саранчу под Новосибирском

вчера 19:49 Наука 0 Коммент.

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

Кемеровский бомж порезал агрессивного подростка

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Взносы на капремонт в Новосибирской области могут вырасти на 26 %

вчера 16:54 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска

вчера 15:54 Политика 0 Коммент.

В связи с обнаружением обломков вертолёта Ми-2 проводится проверка

вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске живут самые красивые девушки

вчера 14:31 Общество 0 Коммент.

Губернатор поручил сохранить высокий уровень организации летнего отдыха для детей в 2020 году

вчера 14:22 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сыграет с «Динамо-Барнаул»

вчера 14:07 0 Коммент.

Жилой комплекс Classic выступит спонсором музыкального фестиваля «Сибирские валторновые дни»

вчера 13:56 Афиша 0 Коммент.

Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке

вчера 13:35 Общество 0 Коммент.

Видео: неадекватный пассажир из Ростова устроил дебош в Толмачёво

вчера 13:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирская таможня объяснила задержание «скрипки Страдивари»

вчера 13:07 Общество 1 Коммент.

Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России»

вчера 12:33 Политика 0 Коммент.

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Томске

вчера 11:32 Хроника 0 Коммент.

Пособия на детей в России вырастут

вчера 10:55 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» и барнаульское «Динамо» не смогли выяснить кто сильнее

Рубрика: общество, спорт

09.09.2019 22:21

Фото с официального сайта ФК "Новосибирск"

Две сибирские команды мерились силами на новосибирском стадионе «Спартак» в понедельник, 9 сентября; итог встречи – 1:1.

Кто сильнее ФК «Новосибирск» или барнаульское «Динамо» определяли команды в столице Сибири. На стадионе «Спартак» состоялся очередной матч в рамках ОЛИМП-Первенства России по футболу. Однако за 90 минут сильнейший не был выявлен.

В первом тайме игра была ровной. Счёт на табло даже не изменился – 0:0. Во втором тайме защитник «Динамо» Иван Житников забил гол. Это произошло на 61-й минуте. Новосибирцам пришлось отыгрываться.

За две минуты до финального свистка счёт в матче сумел сравнять полузащитник «Новосибирска» Алексей Друзин. Итог матча 1:1.

Отставание ФК «Новосибирск» от первой строчки, которую занимает омский «Иртыш» составляет уже 11 очков. И чтобы догнать нужно как минимум четыре победы. А это будет непросто. Правда, надежду вселяет тот факт, что следующую игру новосибирские футболисты проведут на острове Сахалин, встречаясь с одноимённой командой.

Напомним, 6 сентября ФК «Новосибирск» не смог победить омский «Иртыш».

 

Анатолий Якимов

Теги: спорт футбол Новосибирск фк "Новосибирск"

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

ФК «Новосибирск» и барнаульское «Динамо» не смогли выяснить кто сильнее

вчера 22:21 Общество 0 Коммент.

Фестиваль «Жить на природе» пройдёт в Новосибирске

вчера 21:59 Афиша 0 Коммент.

Путин назначил известного следователя начальником новосибирской полиции

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

«Дроны против «зергов»: учёные готовы остановить саранчу под Новосибирском

вчера 19:49 Наука 0 Коммент.

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

Кемеровский бомж порезал агрессивного подростка

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Взносы на капремонт в Новосибирской области могут вырасти на 26 %

вчера 16:54 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска

вчера 15:54 Политика 0 Коммент.

В связи с обнаружением обломков вертолёта Ми-2 проводится проверка

вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске живут самые красивые девушки

вчера 14:31 Общество 0 Коммент.

Губернатор поручил сохранить высокий уровень организации летнего отдыха для детей в 2020 году

вчера 14:22 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сыграет с «Динамо-Барнаул»

вчера 14:07 0 Коммент.

Жилой комплекс Classic выступит спонсором музыкального фестиваля «Сибирские валторновые дни»

вчера 13:56 Афиша 0 Коммент.

Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке

вчера 13:35 Общество 0 Коммент.

Видео: неадекватный пассажир из Ростова устроил дебош в Толмачёво

вчера 13:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирская таможня объяснила задержание «скрипки Страдивари»

вчера 13:07 Общество 1 Коммент.

Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России»

вчера 12:33 Политика 0 Коммент.

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Томске

вчера 11:32 Хроника 0 Коммент.

Пособия на детей в России вырастут

вчера 10:55 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
04.09.2019

«Сибирь» новая – задачи старые

Сможет ли новосибирский клуб снят...

Читать далее
Image
30.04.2019

Горячий лёд и высокий полёт

Новосибирск начал прорыв в фигурном катании

Читать далее
Image
13.03.2019

Дорогая мистификация русского величия

Универсиада как пам...

Читать далее

Новости по теме

Популярное

Image

«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фото

Image

Вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосиби...

Image

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

Image

Волка на ночной трассе встретили жители Омской области

Image

ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

Image

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

Image

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну него...

Image

Омский аэропорт остался без электричества

Image

Самые пышногрудые женщины живут в Новосибирске

Image

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

Image

Новосибирский оперный театр уволил заслуженного артиста России

Image

Жительница Новосибирска пропала при покупке автомобиля

Image

Три жилых дома сгорели ночью в Новосибирске