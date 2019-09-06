ФК «Новосибирск» и барнаульское «Динамо» не смогли выяснить кто сильнее

Фото с официального сайта ФК "Новосибирск"

Две сибирские команды мерились силами на новосибирском стадионе «Спартак» в понедельник, 9 сентября; итог встречи – 1:1.

Кто сильнее ФК «Новосибирск» или барнаульское «Динамо» определяли команды в столице Сибири. На стадионе «Спартак» состоялся очередной матч в рамках ОЛИМП-Первенства России по футболу. Однако за 90 минут сильнейший не был выявлен.

В первом тайме игра была ровной. Счёт на табло даже не изменился – 0:0. Во втором тайме защитник «Динамо» Иван Житников забил гол. Это произошло на 61-й минуте. Новосибирцам пришлось отыгрываться.

За две минуты до финального свистка счёт в матче сумел сравнять полузащитник «Новосибирска» Алексей Друзин. Итог матча 1:1.

Отставание ФК «Новосибирск» от первой строчки, которую занимает омский «Иртыш» составляет уже 11 очков. И чтобы догнать нужно как минимум четыре победы. А это будет непросто. Правда, надежду вселяет тот факт, что следующую игру новосибирские футболисты проведут на острове Сахалин, встречаясь с одноимённой командой.

Напомним, 6 сентября ФК «Новосибирск» не смог победить омский «Иртыш».