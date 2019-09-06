Лента новостейПредложить новость
ФК «Новосибирск» и барнаульское «Динамо» не смогли выяснить кто сильнее
Путин назначил известного следователя начальником новосибирской полиции
Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска
Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
ФК «Новосибирск» и барнаульское «Динамо» не смогли выяснить кто сильнееРубрика: общество, спорт
09.09.2019 22:21
Фото с официального сайта ФК "Новосибирск"
Две сибирские команды мерились силами на новосибирском стадионе «Спартак» в понедельник, 9 сентября; итог встречи – 1:1.
Кто сильнее ФК «Новосибирск» или барнаульское «Динамо» определяли команды в столице Сибири. На стадионе «Спартак» состоялся очередной матч в рамках ОЛИМП-Первенства России по футболу. Однако за 90 минут сильнейший не был выявлен.
В первом тайме игра была ровной. Счёт на табло даже не изменился – 0:0. Во втором тайме защитник «Динамо» Иван Житников забил гол. Это произошло на 61-й минуте. Новосибирцам пришлось отыгрываться.
За две минуты до финального свистка счёт в матче сумел сравнять полузащитник «Новосибирска» Алексей Друзин. Итог матча 1:1.
Отставание ФК «Новосибирск» от первой строчки, которую занимает омский «Иртыш» составляет уже 11 очков. И чтобы догнать нужно как минимум четыре победы. А это будет непросто. Правда, надежду вселяет тот факт, что следующую игру новосибирские футболисты проведут на острове Сахалин, встречаясь с одноимённой командой.
Напомним, 6 сентября ФК «Новосибирск» не смог победить омский «Иртыш».
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
ФК «Новосибирск» и барнаульское «Динамо» не смогли выяснить кто сильнее
Путин назначил известного следователя начальником новосибирской полиции
Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска
Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное