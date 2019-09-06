ФК «Новосибирск» сыграет с «Динамо-Барнаул»

Фото с сайта ФК «Новосибирск»

Сегодня на стадионе «Спартак» пройдёт матч восьмого тура Олимп-первенства России среди команд ПФЛ 2019-2020 годов; «Новосибирск» примет на своем поле «Динамо-Барнаул».

Противостояние новосибирцев с гостями из Алтайского края начнётся в 19:00 на стадионе «Спартак».

Сейчас новосибирский клуб располагается на четвёртом месте турнирной таблицы с 7 очками после шести матчей. «Динамо» идёт следом – у барнаульского клуба 6 очков.

Напомним, 6 сентября «Новосибирск» не смог одолеть омский «Иртыш» на своем поле; тогда омичи победили со счетом 1:0.