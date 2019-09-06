Губернатор поручил сохранить высокий уровень организации летнего отдыха для детей в 2020 году

фото пресс-службы правительства новосибирской области

Итоги летней детской оздоровительной кампании подвели на совещании 9 сентября; за этот сезон в лагерях не было допущено чрезвычайных ситуаций с детьми.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил сохранить высокий уровень организации при подготовке к детской летней оздоровительной кампании в 2020 году. Такую задачу глава региона поставил на совещании, посвящённом подведению итогов летнего сезона.

Как доложил министр труда и социального развития Ярослав Фролов, за летнее время не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций с детьми, работа загородных организаций отдыха и оздоровления не приостанавливалась. Также была создана межведомственная рабочая группа, которая следила за соблюдением санитарных норм и правил пожарной безопасности в организациях, занимающихся детским досугом. Кроме этого проводились внеплановые проверки палаточных лагерей.

Летом 2019 года примерно 137 тысяч детей были привлечены к организованным видам отдыха, оздоровления и занятости. В этом сезоне свои двери открыли 69 лагерей, из них: 50 загородных, 12 палаточного типа и семь санаторно-оздоровительных. Также этим летом работали 952 лагеря с дневным пребыванием детей.

Министр отметил, что в Новосибирскую область приехали на отдых в санатории и социально-оздоровительный центр 99 детей из семей, пострадавших в результате наводнений в Иркутской области.

Также в этом сезоне по поручению Андрея Травникова на базе лагеря «Красная горка» был открыт палаточный лагерь, который стал учебной базой для курсантов из отряда «Юный разведчик Сибири» имени Бориса Керимбаева. Участниками смены стали преимущественно дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, ранее Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России».