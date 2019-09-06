Избиратели доверили Алтай Олегу Хорохордину

Фото с сайта правительства Республики Алтай

На выборах главы Республики Алтай победил Олег Хорохордин, назначенный Владимиром Путиным врио губернатора в марте этого года; за него проголосовали более 58 % избирателей.

Избирательная комиссия Республики Алтай подвела итоги выборов главы региона. Об этом сообщает сайт избиркома.

На кресло губернатора претендовало три кандидата: врио руководителя Олег Хорохордин, представители от КПРФ – Виктор Ромашкин, и ЛДПР – Дмитрий Софронов. За кандидатуру Олега Хорохордина проголосовали 58,82 % или 47 582 избирателя. Второе место занял Виктор Ромашкин, которому отдали голоса 31,64 % или 25 596 человек. На третьем месте Дмитрий Софронов. За него проголосовали 6,54 % или 5294 избирателя.

Напомним, 8 сентября новосибирцы выбрали нового мэра.