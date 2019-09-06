Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке

ФОТО ИЗ группы «НОВОСТИ ФССП РОССИИ» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Одна из самых опытных приставов по алиментам в Новосибирске оказалась на скамье подсудимых; женщину обвиняют во взятке за снятие ареста с элитного авто.

Житель Новосибирска попытался вернуть арестованный Mercedes ML 350 с помощью взятки. Сегодня, 9 сентября, в прокуратуре Калининского района рассказали Сиб.фм о начале слушаний уголовного дела о получении взятки должностным лицом в значительном размере.

Инцидент произошёл в марте 2018 года в машине замначальника отдела судебных приставов Калининского района. Согласно материалам дела, 41-летний новосибирец взял большой кредит в Сбербанке и не смог рассчитаться – банк через суд наложил арест на принадлежащий ему «Мерседес».

По версии следствия, мужчина обратился к знакомому – бывшему сотруднику районного отдела УФССП, с просьбой снять запрет на регистрационные действия с авто и предложил 30 тысяч рублей. Посредник рассказал об этом обвиняемой во взяточничестве, и 20 марта передал ей 30 тысяч рублей. Перед этим начальница успела дать указание подчинённой о снятии ареста, уточнили в прокуратуре.

Сразу после передачи денег судебный пристав была задержана сотрудниками полиции, а в следственном управлении СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело.

«Оглашение обвинительного заключения состоялось в пятницу, обвиняемая не признала вину и отказалась давать показания до начала допроса свидетелей. Замначальника отдела УФССП по Калининскому району работала в новосибирских подразделениях ведомства с 2007 года, в настоящее время нет решения о её увольнении», – сообщил Сиб.фм помощник прокурора Калининского района Игорь Шадрин.

По данным сайта УФССП России по Новосибирской области, обвиняемая работала старшим судебным приставом в нескольких районах Новосибирска, в Калининском районе она руководила взысканием алиментов. Суд продолжит рассматривать уголовное дело, на следующем заседании запланирован допрос свидетелей.

Напомним, 2 июля майор новосибирской ФСИН попал в суд за взятку в колонии на «Первомайке».