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Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке

Рубрика: общество

09.09.2019 13:35

ФОТО ИЗ группы «НОВОСТИ ФССП РОССИИ» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Одна из самых опытных приставов по алиментам в Новосибирске оказалась на скамье подсудимых; женщину обвиняют во взятке за снятие ареста с элитного авто.

Житель Новосибирска попытался вернуть арестованный Mercedes ML 350 с помощью взятки. Сегодня, 9 сентября, в прокуратуре Калининского района рассказали Сиб.фм о начале слушаний уголовного дела о получении взятки должностным лицом в значительном размере.

Инцидент произошёл в марте 2018 года в машине замначальника отдела судебных приставов Калининского района. Согласно материалам дела, 41-летний новосибирец взял большой кредит в Сбербанке и не смог рассчитаться – банк через суд наложил арест на принадлежащий ему «Мерседес». 

По версии следствия, мужчина обратился к знакомому – бывшему сотруднику районного отдела УФССП, с просьбой снять запрет на регистрационные действия с авто и предложил 30 тысяч рублей. Посредник рассказал об этом обвиняемой во взяточничестве, и 20 марта передал ей 30 тысяч рублей. Перед этим начальница успела дать указание подчинённой о снятии ареста, уточнили в прокуратуре.

Сразу после передачи денег судебный пристав была задержана сотрудниками полиции, а в следственном управлении СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело. 

«Оглашение обвинительного заключения состоялось в пятницу, обвиняемая не признала вину и отказалась давать показания до начала допроса свидетелей. Замначальника отдела УФССП по Калининскому району работала в новосибирских подразделениях ведомства с 2007 года, в настоящее время нет решения о её увольнении», – сообщил Сиб.фм помощник прокурора Калининского района Игорь Шадрин.

По данным сайта УФССП России по Новосибирской области, обвиняемая работала старшим судебным приставом в нескольких районах Новосибирска, в Калининском районе она руководила взысканием алиментов. Суд продолжит рассматривать уголовное дело, на следующем заседании запланирован допрос свидетелей.

Напомним, 2 июля майор новосибирской ФСИН попал в суд за взятку в колонии на «Первомайке».

Никита Манько

Теги: взятки Сбербанк авто судебные приставы

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сегодня 09:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:27 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске новый мэр

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В России будет инвентаризирована система здравоохранения

сегодня 07:52 Общество 1 Коммент.

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сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

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вчера 22:48 Политика 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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