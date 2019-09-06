Кемеровский бомж порезал агрессивного подростка

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Мужчина без определённого места жительства ранил ножом 14-летнего подростка; за попытку отбиться от молодых людей бомж может получить два года колонии.

Группа пьяных подростков в Кузбассе напала на людей без определённого места жительства, находящихся у теплотрассы. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области, молодые люди вели себя агрессивно и оскорбляли бомжей.

Мужчина, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на оскорбления достал из сапога нож и два раза ударил им в спину 14-летнего подростка. Потерпевший убежал и сам обратился в больницу за помощью. Сейчас жизнь парня вне опасности.

Подозреваемый, 43-летний мужчина без определённого места жительства, признал свою вину. Бомжу грозит до двух лет лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью с использованием оружия.

Напомним, в мае жители Новосибирской области взяли в заложники бомжа ради кредита.