Медики сообщили о целебной силе водки

Лента новостейПредложить новость
Погода на 9 сентября в Новосибирске: переменная облачность, но без осадков
За подкуп избирателей в Новосибирске возбудили административное дело
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Медики сообщили о целебной силе водкиРубрика: общество
09.09.2019 10:22
фото с сайта pixabay.com
Учёные нашли верное средство от остеохондроза; в этом человеку поможет крепкий алкоголь.
Врачи рассказали, что в случае обострения остеохондроза необходимо делать компрессы с водкой. Об этом сообщает издание «МедикФорум». Такой метод помогает снять отёки и уменьшить боль.
Остеохондроз – одна из «болезней современности». Он возникает, если человек долго находится в сидячем положении и неправильно наклоняет голову. Также это заболевание может развиться, если человек принимает неудобную позу во время сна. Медики отмечают, что остеохондроз поражает каждого третьего жителя планеты.
Врачи советуют смешать водку с мёдом и нанести получившуюся смесь на больное место. При этом лучше всего укутаться тёплым шарфом или платком. Компресс необходимо держать около двух часов.
Напомним, 6 сентября стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Погода на 9 сентября в Новосибирске: переменная облачность, но без осадков
За подкуп избирателей в Новосибирске возбудили административное дело
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Весна – это здорово!
В межсезонье медики советуют сибирякам пристальнее «з...
Новости по теме
Популярное