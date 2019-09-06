Медики сообщили о целебной силе водки

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Рубрика: общество

09.09.2019 10:22

фото с сайта pixabay.com

Учёные нашли верное средство от остеохондроза; в этом человеку поможет крепкий алкоголь. 

Врачи рассказали, что в случае обострения остеохондроза необходимо делать компрессы с водкой. Об этом сообщает издание «МедикФорум». Такой метод помогает снять отёки и уменьшить боль.

Остеохондроз – одна из «болезней современности». Он возникает, если человек долго находится в сидячем положении и неправильно наклоняет голову. Также это заболевание может развиться, если человек принимает неудобную позу во время сна. Медики отмечают, что остеохондроз поражает каждого третьего жителя планеты.

Врачи советуют смешать водку с мёдом и нанести получившуюся смесь на больное место. При этом лучше всего укутаться тёплым шарфом или платком. Компресс необходимо держать около двух часов.

Напомним, 6 сентября стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года. 

 

Никита Минин

Теги: здоровье врачи алкоголь

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сегодня 07:52 Общество 0 Коммент.

Погода на 9 сентября в Новосибирске: переменная облачность, но без осадков

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

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вчера 22:48 Политика 0 Коммент.

Избирком Новосибирска обнародовал первые данные

вчера 22:26 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска

вчера 22:11 Политика 0 Коммент.

За подкуп избирателей в Новосибирске возбудили административное дело

вчера 21:13 Общество 0 Коммент.

На выборах губернатора Забайкалья назвали первые результаты

вчера 20:30 Общество 0 Коммент.

Голосование в Новосибирской области завершилось

вчера 20:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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