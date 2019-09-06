Медики сообщили о целебной силе водки

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Учёные нашли верное средство от остеохондроза; в этом человеку поможет крепкий алкоголь.

Врачи рассказали, что в случае обострения остеохондроза необходимо делать компрессы с водкой. Об этом сообщает издание «МедикФорум». Такой метод помогает снять отёки и уменьшить боль.

Остеохондроз – одна из «болезней современности». Он возникает, если человек долго находится в сидячем положении и неправильно наклоняет голову. Также это заболевание может развиться, если человек принимает неудобную позу во время сна. Медики отмечают, что остеохондроз поражает каждого третьего жителя планеты.

Врачи советуют смешать водку с мёдом и нанести получившуюся смесь на больное место. При этом лучше всего укутаться тёплым шарфом или платком. Компресс необходимо держать около двух часов.

Напомним, 6 сентября стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года.