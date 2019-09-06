Новосибирец пережил опрокидывание «Шкоды» в ДТП с трамваем и такси

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Новосибирец пережил опрокидывание «Шкоды» в ДТП с трамваем и таксиРубрика: проиcшествия
09.09.2019 19:12
Фото Анатолия Якимова
Водитель «Шкоды» попал в больницу с травмой головы; по данным очевидцев его подрезал автомобиль такси.
Тройное ДТП с участием «Шкоды», автомобиля «Яндекс.Такси» и трамвая засняли в Новосибирске. Сегодня, 9 сентября корреспондент Сиб.фм Анатолий Якимов сфотографировал последствия аварии в час пик.
ДТП произошло около 17:30 возле здания завода на улице Дуси Ковальчук, 181. По данным очевидцев автомобиль «Шкода Суперб» перевернулся на крышу, «Киа Рио» с наклейками «Яндекс.Такси» получила вмятину правого заднего крыла, а трамвай маршрута №14 был вынужден остановиться на месте.
«Пострадал водитель «Шкоды Суперб», мужчина обратился за медицинской помощью. На месте работают экипажи ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии, о которых мы сообщим позже», – рассказали корреспонденту Сиб.фм в отделе пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску.
Напомним, 9 сентября автобус с пассажирами попал в ДТП в Томске.
Никита Манько
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