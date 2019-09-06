Новосибирская таможня объяснила задержание «скрипки Страдивари»

фото пресс-службы новосибирской таможни

В Толмачёво 6 сентября задержали известного музыканта из Новосибирска; таможенники арестовали его скрипку.

Стало известно, почему известный скрипач Михаил Симонян не смог вылететь из Толмачёво. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе новосибирской таможни.

Инцидент произошёл 6 сентября. Михаил Симонян не смог улететь из Новосибирска в Пхеньян на выступление из-за того, что сотрудники аэропорта приняли его музыкальный инструмент за скрипку Страдивари.

«Действительно, Михаил Симонян проходил досмотр на рейс, вылетающий в 23:40 6 сентября. С собой он имел скрипку, по внешним признакам представляющую историческую ценность. На скрипке была видна надпись 1734. Сотрудник таможни, проводящий досмотр, попросил Михаила Симоняна предъявить полагающиеся в таких случаях документы. Но их у него не оказалось. Он показал сотруднику таможни смартфон с похожими скрипками, изготовленными в этом веке. По этим данным идентифицировать, что это именно этот инструмент, было нельзя», – сообщили Сиб.фм в пресс-службе таможни.

В ведомстве подчеркнули, что самого музыканта никто не задерживал. Оперативно прибывший эксперт подтвердил, что скрипка не имеет исторической ценности. Сотрудники таможни сразу же позвонили Михаилу Симоняну и сказали, что он может забрать свой музыкальный инструмент. Однако скрипач так за ним и не вернулся.

При этом Симонян, который является председателем попечительского совета Новосибирской государственной консерватории, разместил эмоциональный пост в социальных сетях и заявил, что больше не будет выступать в столице Сибири.

В комментариях многие люди, которые знакомы с ситуацией вывоза музыкальных инструментов, подчеркнули, что любой концертирующий музыкант знает о тех документах, которые необходимо предъявить на таможне. Это либо паспорт инструмента, либо нотариально заверенная копия заключения министерства культуры о том, что данный инструмент не представляет никакой исторической ценности. Поэтому пользователи интернета винят в сложившейся ситуации только самого скрипача.

Напомним, 3 сентября стало известно, что группа Silenzium сняла страстный клип на берегу Обского моря.