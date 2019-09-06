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Новосибирская таможня объяснила задержание «скрипки Страдивари»

Рубрика: общество

09.09.2019 13:07

фото пресс-службы новосибирской таможни

В Толмачёво 6 сентября задержали известного музыканта из Новосибирска; таможенники арестовали его скрипку.

Стало известно, почему известный скрипач Михаил Симонян не смог вылететь из Толмачёво. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе новосибирской таможни.

Инцидент произошёл 6 сентября. Михаил Симонян не смог улететь из Новосибирска в Пхеньян на выступление из-за того, что сотрудники аэропорта приняли его музыкальный инструмент за скрипку Страдивари. 

«Действительно, Михаил Симонян проходил досмотр на рейс, вылетающий в 23:40 6 сентября. С собой он имел скрипку, по внешним признакам представляющую историческую ценность. На скрипке была видна надпись 1734. Сотрудник таможни, проводящий досмотр, попросил Михаила Симоняна предъявить полагающиеся в таких случаях документы. Но их у него не оказалось. Он показал сотруднику таможни смартфон с похожими скрипками, изготовленными в этом веке. По этим данным идентифицировать, что это именно этот инструмент, было нельзя», – сообщили Сиб.фм в пресс-службе таможни. 

В ведомстве подчеркнули, что самого музыканта никто не задерживал. Оперативно прибывший эксперт подтвердил, что скрипка не имеет исторической ценности. Сотрудники таможни сразу же позвонили Михаилу Симоняну и сказали, что он может забрать свой музыкальный инструмент. Однако скрипач так за ним и не вернулся.

При этом Симонян, который является председателем попечительского совета Новосибирской государственной консерватории, разместил эмоциональный пост в социальных сетях и заявил, что больше не будет выступать в столице Сибири. 

В комментариях многие люди, которые знакомы с ситуацией вывоза музыкальных инструментов, подчеркнули, что любой концертирующий музыкант знает о тех документах, которые необходимо предъявить на таможне. Это либо паспорт инструмента, либо нотариально заверенная копия заключения министерства культуры о том, что данный инструмент не представляет никакой исторической ценности. Поэтому пользователи интернета винят в сложившейся ситуации только самого скрипача.

Напомним, 3 сентября стало известно, что группа Silenzium сняла страстный клип на берегу Обского моря.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область Таможня

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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