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Питерский СКА на своём льду принимает ХК «Сибирь»Рубрика: общество, спорт
10.09.2019 07:42
Фото с официального сайта ХК «Сибирь»
Во вторник вечером, 10 сентября, сибирские хоккеисты встретятся в Санкт-Петербурге с местным СКА; начало матча в 23:30 по новосибирскому времени.
Вечер вторника для хоккеистов из Новосибирска обещает быть непростым. На питерском льду их ждёт команда СКА. Игра будет проходить 10 сентября в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга. Начало в 23:30 по новосибирскому времени.
Последнюю игру армейцы провели в Екатеринбурге, где встречались с местным «Автомобилистом» и проиграли 5:2. «Сибирь» на своём льду не смогла победить ХК «Салават Юлаев» из Уфы со счётом 1:3.
Обе команды встречались 21 раз. Чаще всего побеждали «армейцы». Однако «сибиряки» чаще выигрывали в сериях буллитов.
Букмекеры принимают ставки на победу СКА с коэффициентом 1,30, на ничью – 6,7, на победу «Сибири» – 7,40.
Напомним, 5 сентября ХК «Сибирь» разгромила «Адмирал» из Владивостока.
Анатолий Якимов
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