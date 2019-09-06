Питерский СКА на своём льду принимает ХК «Сибирь»

Фото с официального сайта ХК «Сибирь»

Во вторник вечером, 10 сентября, сибирские хоккеисты встретятся в Санкт-Петербурге с местным СКА; начало матча в 23:30 по новосибирскому времени.

Вечер вторника для хоккеистов из Новосибирска обещает быть непростым. На питерском льду их ждёт команда СКА. Игра будет проходить 10 сентября в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга. Начало в 23:30 по новосибирскому времени.

Последнюю игру армейцы провели в Екатеринбурге, где встречались с местным «Автомобилистом» и проиграли 5:2. «Сибирь» на своём льду не смогла победить ХК «Салават Юлаев» из Уфы со счётом 1:3.

Обе команды встречались 21 раз. Чаще всего побеждали «армейцы». Однако «сибиряки» чаще выигрывали в сериях буллитов.

Букмекеры принимают ставки на победу СКА с коэффициентом 1,30, на ничью – 6,7, на победу «Сибири» – 7,40.

Напомним, 5 сентября ХК «Сибирь» разгромила «Адмирал» из Владивостока.