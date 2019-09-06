Поедать трупы умерших людей предложил учёный для спасения Земли

Фото с сайта summit.news

Учёный из Швеции Магнус Содерлунд предложил съедать трупы умерших людей; это позволит остановить потепление климата.

Спасти планету Земля от глобального потепления поможет каннибализм. Экономист, профессор экономики предприятий, маркетолог Стокгольмской школы экономики автор нескольких книг Магнус Содерлунд, выступая на телевидении Швеции в передаче, посвящённой еде будущего, заявил о том, что снизить влияние на процесс глобального потепления сможет поедание трупов умерших людей. Об этом сообщает сайт summit.news

Учёный сослался на исследования экологов, которые обвиняют в глобальном изменении климата скотоводство и растениеводство.

«Главным препятствием на пути к этому станет моральный запрет на поедание трупов. Многие посчитают это осквернением покойника», – заявил Магнус Содерлунд.

Он признал, что люди немного консервативны в отношении еды, к которой не привыкли.

Другое предложение, прозвучавшее в эфире телепередачи, – поедать жуков и других насекомых.

Напомним, 28 августа стало известно, какая еда влияет на развитие рака.