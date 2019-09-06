Погода на 10 сентября в Новосибирске: дожди с утра до вечера

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Погода на 10 сентября в Новосибирске: дожди с утра до вечераРубрика: общество
10.09.2019 07:12
Фото с сайта pixabay.com
Во вторник, 10 сентября, синоптики прогнозируют в Новосибирской области пасмурную и дождливую погоду; такая погода сохранится до конца недели.
Облачно с небольшими прояснениями ожидается в Новосибирске во вторник, 10 сентября. В течение дня будет идти дождь. Такой прогноз передаёт сайт gismeteo.ru.
Температура воздуха днём +12…+16 градусов, ночью столбик термометра опустится до +9…+11. Ветер западный 1-3 метра в секунду, с порывами до 5-8. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня будет слабо расти.
Напомним, 5 сентября Новосибирск накрыл жуткий туман.
Анатолий Якимов
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