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Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска

Рубрика: общество

09.09.2019 18:05

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Автомобиль обнаружили спустя три дня в частном секторе в Калининском районе; о судьбе самой женщины до сих пор ничего не известно.

36-летняя Наталья Устинова пропала 6 сентября, следователи нашли её авто на третий день. Сегодня, 9 сентября, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали о результатах расследования.

Автомобиль Mazda Demio серо-голубого цвета был найден в Калининском районе, точный адрес в полиции называть не стали. Благополучная мать двоих детей пропала 6 сентября при попытке продать своё авто. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщал, что утром того дня Наталья Устинова увезла детей в школу и намеревалась после поехать покупать автомобиль на своей Mazda Demio с госномером Е482РТ 54. При себе у неё были наличные на покупку.

Руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских пояснила, что пропавшая не отличалась асоциальным образом жизни и не имела вредных привычек, а также не оставляла детей без присмотра. С точки зрения поисковиков и полицейских, эти обстоятельства вызывают опасения за жизнь и здоровье благополучной мамы.

Приметы пропавшей Натальи Устиновой: рост 165-170 сантиметров, нормальное телосложение, глаза голубые, волосы тёмно-каштановые, окрашенные.

Женщина за рулём была одета в чёрную футболку, синие джинсы, белые кроссовки. С собой у неё было пальто ярко-желтого цвета.

Всех очевидцев просят обратиться в полицию по телефонам 232–20–02, 232–19–61 или 112. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, 9 сентября заикающийся подросток пропал в иркутской тайге.

Никита Манько

Теги: поиски пропавших полиция авто Лиза Алерт

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сегодня 13:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:07 Общество 1 Коммент.

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сегодня 11:32 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

«Такие монстры у нас в Оби живут»: сибиряк выловил гигантскую щуку весом более 13 килограммов

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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