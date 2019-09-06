Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Автомобиль обнаружили спустя три дня в частном секторе в Калининском районе; о судьбе самой женщины до сих пор ничего не известно.

36-летняя Наталья Устинова пропала 6 сентября, следователи нашли её авто на третий день. Сегодня, 9 сентября, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали о результатах расследования.

Автомобиль Mazda Demio серо-голубого цвета был найден в Калининском районе, точный адрес в полиции называть не стали. Благополучная мать двоих детей пропала 6 сентября при попытке продать своё авто. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщал, что утром того дня Наталья Устинова увезла детей в школу и намеревалась после поехать покупать автомобиль на своей Mazda Demio с госномером Е482РТ 54. При себе у неё были наличные на покупку.

Руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских пояснила, что пропавшая не отличалась асоциальным образом жизни и не имела вредных привычек, а также не оставляла детей без присмотра. С точки зрения поисковиков и полицейских, эти обстоятельства вызывают опасения за жизнь и здоровье благополучной мамы.

Приметы пропавшей Натальи Устиновой: рост 165-170 сантиметров, нормальное телосложение, глаза голубые, волосы тёмно-каштановые, окрашенные.

Женщина за рулём была одета в чёрную футболку, синие джинсы, белые кроссовки. С собой у неё было пальто ярко-желтого цвета.

Всех очевидцев просят обратиться в полицию по телефонам 232–20–02, 232–19–61 или 112. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, 9 сентября заикающийся подросток пропал в иркутской тайге.