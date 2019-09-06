6 баллов
+16
65.57 72.33
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска

сегодня 18:05 Общество 0 Коммент.

Кемеровский бомж порезал агрессивного подростка

сегодня 17:53 Хроника 0 Коммент.

Взносы на капремонт в Новосибирской области могут вырасти на 26 %

сегодня 16:54 Общество 0 Коммент.

«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фото

сегодня 16:26 Общество 0 Коммент.

Эксперты ОНФ поставили «кол» новосибирским дорогам

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска

сегодня 15:54 Политика 0 Коммент.

В связи с обнаружением обломков вертолёта Ми-2 проводится проверка

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

Губернатор поручил сохранить высокий уровень организации летнего отдыха для детей в 2020 году

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сыграет с «Динамо-Барнаул»

сегодня 14:07 0 Коммент.

Жилой комплекс Classic выступит спонсором музыкального фестиваля «Сибирские валторновые дни»

сегодня 13:56 Афиша 0 Коммент.

Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке

сегодня 13:35 Общество 0 Коммент.

Видео: неадекватный пассажир из Ростова устроил дебош в Толмачёво

сегодня 13:19 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России»

сегодня 12:33 Политика 0 Коммент.

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Томске

сегодня 11:32 Хроника 0 Коммент.

Пособия на детей в России вырастут

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

«Такие монстры у нас в Оби живут»: сибиряк выловил гигантскую щуку весом более 13 килограммов

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Избиратели доверили Алтай Олегу Хорохордину

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Медики сообщили о целебной силе водки

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Сибирячка нашла обручальное кольцо в колбасе

сегодня 09:38 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фото

Рубрика: общество

09.09.2019 16:26

фото Мити Фомина из социальной сети Instagram

Известный певец выложил в интернете фото из ванной; подписчики восхитились физической формой исполнителя.

Уроженец Новосибирска Митя Фомин, чьи песни знает вся страна, выложил в социальные сети фотографию, на которой он запечатлён полностью обнажённым. Снимок появился на официальной страничке исполнителя в Instagram.

«Понедельник начинается, как известно, в субботу. Да и томное утро – это прям скучно! Моя новая рубрика #НЮдавай! Представляете же, как звучит мочалкин блюз или мойдодыров вальс?!» – подписал фотографию певец (орфография и пунктуация изменены – прим. Сиб.фм).

Снимок тут же прокомментировал друг звезды Сергей Лазарев: «Порно-задорно!».

Подписчики певца начали восхищаться физической формой Фомина, сравнивая его фигуру с древнегреческой статуей. Однако чаще всего поклонников творчества исполнителя интересовал вопрос, кто же сделал этот снимок. Сам артист решил не проливать свет на эту тайну, оставив комментаторов теряться в догадках. 

Напомним, 5 сентября Сергей Лазарев заплакал во время записи новой песни.

 

Никита Минин

Теги: фотография instagram

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска

сегодня 18:05 Общество 0 Коммент.

Кемеровский бомж порезал агрессивного подростка

сегодня 17:53 Хроника 0 Коммент.

Взносы на капремонт в Новосибирской области могут вырасти на 26 %

сегодня 16:54 Общество 0 Коммент.

«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фото

сегодня 16:26 Общество 0 Коммент.

Эксперты ОНФ поставили «кол» новосибирским дорогам

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска

сегодня 15:54 Политика 0 Коммент.

В связи с обнаружением обломков вертолёта Ми-2 проводится проверка

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

Губернатор поручил сохранить высокий уровень организации летнего отдыха для детей в 2020 году

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сыграет с «Динамо-Барнаул»

сегодня 14:07 0 Коммент.

Жилой комплекс Classic выступит спонсором музыкального фестиваля «Сибирские валторновые дни»

сегодня 13:56 Афиша 0 Коммент.

Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке

сегодня 13:35 Общество 0 Коммент.

Видео: неадекватный пассажир из Ростова устроил дебош в Толмачёво

сегодня 13:19 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России»

сегодня 12:33 Политика 0 Коммент.

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Томске

сегодня 11:32 Хроника 0 Коммент.

Пособия на детей в России вырастут

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

«Такие монстры у нас в Оби живут»: сибиряк выловил гигантскую щуку весом более 13 килограммов

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Избиратели доверили Алтай Олегу Хорохордину

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Медики сообщили о целебной силе водки

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Сибирячка нашла обручальное кольцо в колбасе

сегодня 09:38 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
08.08.2019

События выходных: песни русалок и «поднебесные хулиганы»

Как удержать лето за хвост и послуш...

Читать далее
Image
01.08.2019

События выходных: заплыв на матрасах и поминки по Родине

Как не задохнуться от скуки и попасть на правильный пляж: самое интересное с пятницы по воскресенье в...

Читать далее
Image
20.05.2019

Кофе и зрелищ!

На одну ночь 18 мая в Новосибирске музеи вступили в союз с кофейн...

Читать далее
Image
18.10.2018

Первое правило блогерского клуба: как стать звездой Instagram

О чём писать и где искать контент — советы популярного блогера для тех, кто только мечтает пок...

Читать далее
Image
18.08.2017

Непостановочная жизнь

Фотографы о фотографии, самом главном в ней и о с...

Читать далее
Image
12.01.2017

«Кафе Лемитц»: что-то витает в воздухе

Об одном гамбургском ...

Читать далее

Новости по теме

Сибирячка устроила фотосессию в стиле книги «Оно» Стивена Кинга 05.09.2019 Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения в Тулуне 02.09.2019 Блогерша из Кузбасса сделала откровенные фото на фоне Президентского училища 02.09.2019 Новосибирский руфер снял озеро с лотосами возле ТЭЦ 02.09.2019

Популярное

Image

Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в Як...

Image

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения...

Image

Вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосиби...

Image

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве нов...

Image

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

Image

Волка на ночной трассе встретили жители Омской области

Image

ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

Image

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

Image

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну него...

Image

Омский аэропорт остался без электричества

Image

Самые пышногрудые женщины живут в Новосибирске

Image

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

Image

Новосибирский оперный театр уволил заслуженного артиста России