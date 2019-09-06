«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фото

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«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фотоРубрика: общество
09.09.2019 16:26
фото Мити Фомина из социальной сети Instagram
Известный певец выложил в интернете фото из ванной; подписчики восхитились физической формой исполнителя.
Уроженец Новосибирска Митя Фомин, чьи песни знает вся страна, выложил в социальные сети фотографию, на которой он запечатлён полностью обнажённым. Снимок появился на официальной страничке исполнителя в Instagram.
«Понедельник начинается, как известно, в субботу. Да и томное утро – это прям скучно! Моя новая рубрика #НЮдавай! Представляете же, как звучит мочалкин блюз или мойдодыров вальс?!» – подписал фотографию певец (орфография и пунктуация изменены – прим. Сиб.фм).
Снимок тут же прокомментировал друг звезды Сергей Лазарев: «Порно-задорно!».
Подписчики певца начали восхищаться физической формой Фомина, сравнивая его фигуру с древнегреческой статуей. Однако чаще всего поклонников творчества исполнителя интересовал вопрос, кто же сделал этот снимок. Сам артист решил не проливать свет на эту тайну, оставив комментаторов теряться в догадках.
Напомним, 5 сентября Сергей Лазарев заплакал во время записи новой песни.
Никита Минин
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