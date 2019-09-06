Пособия на детей в России вырастут

Лента новостейПредложить новость
Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке
Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России»
Погода на 9 сентября в Новосибирске: переменная облачность, но без осадков
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Пособия на детей в России вырастутРубрика: общество
09.09.2019 10:55
Фото с сайта pixabay.com
В 2020 году на детские пособия в федеральном бюджете предусмотрено выделение в три раза большей суммы, чем в этом; однако большинство экспертов считают, что эта мера не позволит преодолеть демографический кризис в стране.
Детские пособия в среднем вырастут на 7 %, до 12 000 рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство труда России. Всего на детские пособия в бюджете на 2020 год предусмотрено в три раза больше средств.
Чиновники объяснили, что увеличение средств по этой статье связано прежде всего с расширением круга получателей. С 1 января детские пособия будут положены семьям, имеющим ребёнка в возрасте до трёх лет. При этом доходы родителей не должны превышать двух региональных прожиточных минимумов на человека.
Предполагается, что в 2021 году детские пособия увеличатся до 12,3 тысячи рублей, а в 2022 – до 12,6 тысячи. Всего в бюджете страны в 2020 году предусмотрено выделение 150 миллиардов рублей, это в три раза больше чем в 2019 году.
Специалисты Минтруда посчитали, что со следующего года пособия будут получать около одного миллиона семей. В 2019 году их получают порядка 380 тысяч.
Напомним, 26 июля депутат Заксобрания Новосибирской области Игорь Гришунин прокомментировал новый порядок выплат детских пособий.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке
Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России»
Погода на 9 сентября в Новосибирске: переменная облачность, но без осадков
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
День, полный надежды
Всего один день в стенах кризисного центра для женщин...
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Время знаний
В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...
Новости по теме
Популярное