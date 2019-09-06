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Пособия на детей в России вырастут

Рубрика: общество

09.09.2019 10:55

Фото с сайта pixabay.com

В 2020 году на детские пособия в федеральном бюджете предусмотрено выделение в три раза большей суммы, чем в этом; однако большинство экспертов считают, что эта мера не позволит преодолеть демографический кризис в стране.

Детские пособия в среднем вырастут на 7 %, до 12 000 рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство труда России. Всего на детские пособия в бюджете на 2020 год предусмотрено в три раза больше средств.

Чиновники объяснили, что увеличение средств по этой статье связано прежде всего с расширением круга получателей. С 1 января детские пособия будут положены семьям, имеющим ребёнка в возрасте до трёх лет. При этом доходы родителей не должны превышать двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Предполагается, что в 2021 году детские пособия увеличатся до 12,3 тысячи рублей, а в 2022 – до 12,6 тысячи. Всего в бюджете страны в 2020 году предусмотрено выделение 150 миллиардов рублей, это в три раза больше чем в 2019 году.

Специалисты Минтруда посчитали, что со следующего года пособия будут получать около одного миллиона семей. В 2019 году их получают порядка 380 тысяч.

Напомним, 26 июля депутат Заксобрания Новосибирской области Игорь Гришунин прокомментировал новый порядок выплат детских пособий. 

Анатолий Якимов

Теги: финансы дети Россия пособия

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